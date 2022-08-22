كرة القدم: باريس سان جرمان يحلق في سماء الدوري الفرنسي بمهرجان أهداف جديد وثلاثية لمبابي

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تألق ثلاثي مبابي ونيمار وميسي يوم الأحد 21 أغسطس ضد ليل.

حقق نادي باريس سان جرمان فوزا ساحقا على مضيفه ليل الأحد بـ7-1، منها ثلاثية كانت من نصيب كيليان مبابي. وقد أحرز مبابي الهدف الأول بعد ثماني ثوان من انطلاق المباراة ليكون أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في 30 عاما.

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سجل كيليان مبابي أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في 30 عاما، ليمهد الطريق أمام باريس سان جيرمان لفوز ساحق 7-1 على مضيفه ليل الأحد ويحافظ حامل اللقب على بدايته المثالية.

وثماني ثوان فقط كانت كافية ليضع مبابي الكرة في المرمى بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ويعادل الرقم القياسي لميشيل ريو في 1992 مع كاين في مرمى كان.

وأكمل اللاعب الفرنسي الثلاثية، كما سجل نيمار هدفين، وهز كل من ليونيل ميسي والظهير أشرف حكيمي الشباك.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 17 هدفا في أول ثلاث مباريات من الموسم، ويتصدر المسابقة بتسع نقاط متفوقا بنقطتين على لانس وأولمبيك مرسيليا.

كما انتصر كليرمو وستاد رين على ملعبيهما، فيما فاز أوكسير وبريست خارج أرضيهما ليحقق كل منهما أول فوز في الدوري هذا الموسم.

وشهدت الجولة طرد 11 لاعبا لأول مرة في 30 عاما، إذ تم طرد أربعة لاعبين في فوز أوكسير 2-1 على مضيفه مونبلييه.

واهتزت شباك بنوا كوستيل حارس أوكسير البالغ عمره 35 عاما، والذي لعب سابقا في صفوف بوردو، للمباراة 29 على التوالي في الدرجة الأولى عندما منح ممادو ساكو التقدم لمونبلييه.

وتسبب ساكو في ركلة جزاء نفذها ماتياس أوتريه بنجاح في الدقيقة 75 ليمنح أوكسير الفوز بعد خمس دقائق من إدراك زميله نونو دا كوستا التعادل. وأكمل كل فريق المباراة بتسعة لاعبين.

وطُرد خالد سابانوفيتش لاعب أنجيه في الدقيقة 34، واستغل بريست الأمر ليفوز 3-1 بفضل ثنائية جيريمي لو دوارون.

وهز سيف الدين خاوي شباك كاسبر شمايكل ليمنح كليرمو الفوز 1-صفر على نيس ويتقدم إلى المركز الخامس. وطرد ثنائي نيس ماتيو لمينا وجان-كلير توديبو في آخر عشر دقائق.

وحقق رين فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه 2-1 على أجاكسيو بهدفي مارتن ترييه وأرتور تياتي وفيما بينهما هز منعم الإدريسي الشباك للفريق الضيف.

وأكمل رين المباراة بتسعة لاعبين. وتعادل تولوز 2-2 مع ضيفه لوريان رغم تأخره في الدقيقة الثانية.

فرانس24/ أ ف ب

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