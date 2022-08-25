قرعة دوري أبطال أوروبا توقع برشلونة وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان في مجموعة حديدية

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لاعبو بايرن ميونيخ الألماني يحتفلون بتسجيل أحد الأهداف الثمانية في شباك برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 14 آب/ أغسطس 2020.

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عن وقوع بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي ضمن مجموعة نارية. كما أسفرت القرعة، التي جرت الخميس في إسطنبول، مسرح المباراة النهائية في 10 حزيران/يونيو 2023، عن وقوع باريس سان جرمان الفرنسي في المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الإيطالي.

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سيتنافس بايرن ميونيخ الألماني مع برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي في مجموعة حديدية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وفق نتائج قرعة أمجد الكؤوس الأوروبية التي جرت الخميس في إسطنبول .

من جهته، سيلتقي ريال مدريد حامل اللقب مع لايبزيغ الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني وسيلتيك الإسكتلندي في المجموعة السادسة.

وحقق ريال لقبه 14 في دوري الأبطال ليمدد رقمه القياسي بفوزه على ليفربول في النهائي الموسم الماضي. وعلى الورق يعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي من أبرز المرشحين لبلوغ دور الستة عشر بسهولة عن المجموعة السادسة.

وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة.

وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف الى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافا للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

ويتجدد الموعد بين الفريقين بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضا الموسم الماضي حين فاز بايرن ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 3-صفر.

وستكون المواجهة إعادة أيضا لربع نهائي 2019-2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية 8-2 في طريقه الى اللقب السادس في تاريخه.

كما أسفرت القرعة عن وقوع باريس سان جرمان الفرنسي في المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الإيطالي الذي ضم مؤخرا على الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا قادما من النادي الباريسي.

ونظرا لإقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، سيكون برنامج دور المجموعات مضغوطا حيث تقام المراحل الست على مدى شهرين، إذ أجبرت إقامة كأس العالم في الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر الاتحاد الاوروبي على إجراء كل المباريات في غضون تسعة أسابيع بدءا من 6 أيلول/ سبتمبر.

وفيما يلي القرعة الكاملة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى:

أياكس أمستردام (هولندا)

ليفربول (إنكلترا)

نابولي (إيطالي)

رينجرز (اسكتلندا)

المجموعة الثانية:

بورتو (البرتغال)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

باير ليفركوزن (ألمانيا)

كلوب بروج (بلجيكا)

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

برشلونة (إسبانيا)

إنتر (إيطاليا)

فيكتوريا بلزن (تشيكيا)

المجموعة الرابعة:

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

توتنهام (إنكلترا)

سبورتينغ (البرتغال)

مرسيليا (فرنسا)

المجموعة الخامسة:

ميلان (إيطاليا)

تشلسي (إنكلترا)

سالزبورغ (النمسا)

دينامو زغرب (كرواتيا)

المجموعة السادسة:

ريال مدريد (إسبانيا)

لايبزيغ (ألمانيا)

شاختار دانييتسك (أوكرانيا)

سلتيك (إسكتلندا)

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي (إنكلترا)

إشبيلية (إسبانيا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

كوبنهاغن (الدنمارك)

المجموعة الثامنة:

باريس سان جرمان (فرنسا)

يوفنتوس (إيطاليا)

بنفيكا (البرتغال)

مكابي حيفا (إسرائيل)

فرانس24/ أ ف ب

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