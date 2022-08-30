البرازيلي أنتوني يغادر أجاكس نحو مانشستر في صفقة هي الأكبر بتاريخ الكرة الهولندية

كرة القدم

© أ ف ب

أعلن كل من أجاكس أمستردام ومانشستر يونايتد الثلاثاء، أنهما أبرما عقدا لانتقال اللاعب البرازيلي أنتوني من الفريق الهولندي إلى نظيره الإنكليزي بصفقة قد تصل إلى مليون 100 يورو، وهي الأكبر في تاريخ الكرة الهولندية. وانتقل أنتوني إلى أجاكس عام 2020، وخاض 82 مباراة مع الفريق الهولندي سجل فيها 24 هدفا، وأحرز لقب الدوري معه مرتين في 2021 و2022، بالإضافة إلى الكأس المحلية في 2021.

إعلان اقرأ المزيد

مقابل صفقة قد تصل إلى 100 مليون يورو، انتقل الجناح البرازيلي الدولي الشاب أنتوني من أجاكس أمستردام الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، حسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وأوضح أجاكس في بيانه "يخضع الانتقال للتفاصيل الطبية والتعاقدية للناديين واللاعب.. وافق أجاكس على انتقال بقيمة 95 مليون يورو. مع الإضافات، قد ترتفع القيمة إلى 100 مليون يورو".

من جهته، أكد الفريق الإنكليزي يونايتد توصله "إلى اتفاق مع أجاكس لانتقال أنتوني، بعد الانتهاء من الشروط الطبية والحصول على تصريح دولي". وهذه أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم الهولندية، بحسب الصحف المحلية، بعد انتقال فرنكي دي يونغ من أجاكس أيضا إلى برشلونة الإسباني مقابل 86 مليون يورو.

وأنتوني (22 عاما) هو ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أجاكس الهولندي إريك تن هاغ، بعد وصول قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف أيضا بـ67 مليون يورو. كما وصل إلى ملعب أولد ترافورد لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو من ريال مدريد الإسباني بأكثر من 80 مليون يورو، الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا (17 مليون يورو) من فينورد وصانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد بعقد حر.

وكان أجاكس رفض ثلاثة عروض من يونايتد الراغب بضمه، بتوصية من تن هاغ الذي أشرف عليه في العاصمة الهولندية.

وقد يخفف قدوم أنتوني من تمسك يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الراغب بالرحيل للمشاركة في دوري ابطال أوروبا، فيما يخوض "الشياطين الحمر" البطولة القارية الرديفة "يوروبا ليغ".

من هو أنتوني؟

وُلد أنتوني في ساو باولو في 24 شباط/فبراير 2000، وانتقل إلى أجاكس عام 2020.

خاض 82 مباراة مع أجاكس سجل فيها 24 هدفا، وأحرز لقب الدوري الهولندي مرتين في 2021 و2022 بالإضافة إلى الكأس المحلية في 2021.

سجل هدفين وتمريرتين حاسمتين في 9 مباريات دولية مع منتخب البرازيل الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر نهاية العام الجاري، كما أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخير.

كشف أخيرا عن رغبته بالرحيل في ظل معارضة أجاكس، برغم صفقة هي الأعلى في تاريخ الدوري الهولندي "إيريديفيزيي".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك