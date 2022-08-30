الدولي التونسي حنبعل المجبري ينتقل من مانشستر يونايتد إلى برمنغهام على سبيل الإعارة

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الدولي التونسي حنبعل المجبري خلال مباراة بين تونس وتشيلي في ملعب نويفير، كوبي اليابانية في 10 يونيو/حزيران 2022.

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عن إبرامه صفقة إعارة للاعبه الدولي التونسي حنبعل المجبري ينتقل بموجبها لموسم واحد إلى صفوف برمنغهام ضمن المستوى الثاني (تشامبيونشيب). وبالمناسبة، قال المجبري الذي يستعد لخوض مونديال كأس العالم في قطر رفقة منتخب "نسور قرطاج"، إنه "جاهز للدفاع عن ألوان" نادي الشياطين الحمر.

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انتقل لاعب الوسط التونسي الدولي حنبعل المجبري من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى صفوف برمنغهام من المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، على سبيل الإعارة لموسم واحد حسبما أعلن الموقع الرسمي للشياطين الحمر.

تغريدة مانشستر يونايتد Best of luck for the 2022/23 season, Hannibal 🙌#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 29, 2022

وكان المجبري (19 عاما) الذي يستعد للمشاركة مع "نسور قرطاج" في نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في قطر، خاض أول مباراة رسمية له في صفوف مانشستر يونايتد في مايو/أيار 2021 ضد ولفرهامبتون، ثم مباراتين أخريين الموسم الماضي ضد ليفربول وكريستال بالاس.

وكان ضمن عداد تشكيلة مانشستر يونايتد خلال جولة الفريق في تايلاند وأستراليا الصيف الحالي.

تغريدة برمنغهام 🇹🇳 Tunisia international!

👹 Red Devils education!

🔵 Now at Blues!



Read up on our new man! ⤵️ — Birmingham City FC (@BCFC) August 29, 2022

وعلّق المجبري على انتقاله إلى فريق وسط إنكلترا بقوله: "سمعت أشياء طيبة من زملائي الذين لعبوا هنا من قبل، وبالتالي أنا جاهز للدفاع عن ألوان هذا النادي".

وكان لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق (مع نوتنغهام فوريست حاليا) والجناح الهولندي تاهيت تشونغ دافعا عن ألوان برمينغهام على سبيل الإعارة في السابق.

فرانس24/ أ ف ب

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