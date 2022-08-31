فرنسا: بوغبا دفع 100 ألف يورو إثر ابتزازه من مجموعة من أصدقاء الطفولة

كرة القدم

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دفع اللاعب الفرنسي بول بوغبا 100 ألف يورو بعد أن تعرض للابتزاز من مجموعة من أصدقاء الطفولة منذ مارس/ آذار الماضي، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر، قالت عنه قريب من التحقيق. وكانت السلطات في فرنسا وإيطاليا قد فتحت تحقيقا بخصوص هذه القضية، وفق ما أعلنه بوغبا في بيان.

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نقلت وكالة رويترز عن مصدر، وصفته بالقريب من التحقيقات، الأربعاء أن لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس/ آذار الماضي، ودفع 100 ألف يورو لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وأصدر بوغبا بيانا يوم الأحد الماضي، قال فيه إنه ضحية محاولات ابتزاز وتهديدات من عصابة جريمة منظمة، وأن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.

وقال مصدر قريب من التحقيق لرويترز اليوم الأربعاء: "يمكننا تأكيد معظم التفاصيل (التي ظهرت في وسائل الإعلام الفرنسية وفي بيان بوغبا)".

وقال المدعي العام الفرنسي لرويترز يوم الإثنين، إن التحقيقات أسندت إلى وحدة أو.سي.إل.سي.أو. وهي وحدة داخل الشرطة القضائية مكلفة بالتحقيق في الجريمة المنظمة.

وتعرض بوغبا (29 عاما) لإصابة في الركبة خلال حصة تدريبية مع يوفنتوس الشهر الماضي. واختار عدم الخضوع للجراحة والخضوع "لعلاج تحفظي" من أجل استعادة لياقته للعب في كأس العالم في قطر بدءا من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

فرانس24/ رويترز

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