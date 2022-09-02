الانتقالات الصيفية: رونالدو يبقى مرغما بيونايتد والفرق الإنكليزية الأكثر إنفاقا بقرابة ملياري يورو

كرة القدم

شهدت الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية، التي انتهت الخميس، حركة كثيفة لاسيما في الدوري الإنكليزي، إذ أنفقت أنديته قرابة ملياري يورو، فيما حاولت فرق أخرى في دوريات مماثلة، معروفة بسخونتها، الاستفادة من خدمات لاعبين لهم بصمتهم الخاصة على العشب الأخضر، على غرار برشلونة الذي جلب البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ.

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تميزت الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية، التي أغلقت الخميس، بنشاط واسع للأندية الأوروبية، سعت فيه إلى كسب أجود اللاعبين بما تسمح لها إمكانياتها المالية. وكانت الفرق الإنكليزية هي الأكثر إنفاقا في هذه الفترة من الانتقالات، ولاسيما تشيلسي الذي رفع حجم إنفاقه هذا الصيف إلى 240 مليون جنيه.

الدوري الإنكليزي: الأندية تنفق قرابة ملياري يورو

كان تعاقد مانشستر سيتي مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، تمهيدا لفترة انتقالات قياسية جديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي أنفقت أنديته قرابة ملياري يورو.

وخلافا لعادته وقبل حصوله على لاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو معارا من يوفنتوس الإيطالي في اللحظات القليلة المتبقية على النافذة، قرر ليفربول المجازفة ماديا في السوق بإنفاقه 100 مليون يورو من أجل ضم الأوروغوياني داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يسير على خطاه غريمه مانشستر يونايتد بتعاقده مع الجناح البرازيلي أنتوني من أجاكس أمستردام في صفقة حسمت الخميس في اليوم الأخير وبعقد حتى 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وكان تشيلسي من أكثر الأندية إنفاقا هذا الصيف بعدما ضم رحيم سترلينغ والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومن بعدهما الفرنسي ويسلي فوفانا الذي بات الأربعاء أحد أغلى المدافعين في التاريخ (أكثر من 82 مليون يورو).

ورفع تشيلسي حجم إنفاقه هذا الصيف إلى 240 مليون جنيه بعد حسمه صفقة جديدة قبيل إقفال فترة الانتقالات، بإعادة أوباميانغ إلى الدوري الممتاز الذي تألق فيه بألوان الجار اللدود أرسنال قبل تركه الأخير من أجل برشلونة الإسباني.

وبعدما أضاف أنتوني إلى الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، الدانماركي كريستيان إريكسن، الهولندي تيريل مالاسيا والبرازيلي كازيميرو، أسدل مانشستر يونايتد الستار على نشاطه الكبير في سوق الانتقالات الصيفية من دون أن يخسر جهود نجمه رونالدو الذي كان طامحا بالرحيل إلى فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يجد النادي الراغب بالمخاطرة من أجل ضمه، ما يعني أنه اضطر للبقاء حيث هو رغما عنه.

الدوري الألماني: تعاقد بايرن الناجح مع السنغالي مانيه ودورتموند غير محظوظ

خسر الدوري الألماني جهود هدافين من العيار الثقيل برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن ميونيخ من أجل الالتحاق ببرشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو، بعدما أمضى ثمانية مواسم في بافاريا، وهالاند عن دورتموند.

ومن أجل تعويض رحيل ليفاندوفسكي، قام النادي البافاري بتعاقد ناجح تماما بضم السنغالي ساديو مانيه من ليفربول، لكنه لم يكن الصفقة الأغلى هذا الصيف في ألمانيا، بل هذا الشرف حصل عليه المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الذي كلف بايرن 67 مليون يورو (وفق التقارير) لضمه من يوفنتوس الإيطالي.

وبدوره، اعتقد دورتموند أنه وجد بديلا لهالاند بضمه العاجي سيباستيان هالر من أجاكس الهولندي، لكنه لم يكن محظوظا بعدما تبين إصابة لاعبه الجديد بورم سرطاني في الخصية، ما اضطره إلى تعويضه بالفرنسي أنتوني موديست (34 عاما) بعقد لموسم واحد.

الدوري الإسباني: برشلونة يعرف كيف يستفيد من خدمات ليفاندوفسكي

كان نشاط برشلونة في سوق الانتقالات عنوان هذا الصيف، إذ عرف رئيسه خوان لابورتا كيف "يتحايل" على الديون البالغة 1,35 مليار يورو، من خلال صفقات رعاية وبيع حصص وغيرها من الإجراءات المالية من أجل تأمين السيولة.

وهذه الاستراتيجية سمحت للنادي الكاتالوني بإنفاق 153 مليون يورو على خمسة تعاقدات، بينها ليفاندوفسكي والمدافع الفرنسي جول كونديه القادم من إشبيلية والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد.

وكان النادي الكاتالوني نشيطا في سوق الانتقالات حتى الثواني الأخيرة، متخليا عن الأمريكي سيرجينو ديست لصالح ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة وعن الدانماركي مارتن برايثوايت الذي غادر إلى الجار إسبانيول بعد فسخ عقده مع "بلاوغرانا" وعن أوباميانغ لصالح تشيلسي في صفقة تضمن على الأرجح حصوله على الظهير الإسباني ماركوس ألونسو المحرر رسميا من عقده مع النادي اللندني وفق ما أعلن الأخير. وعاد الظهير الأيمن هكتور بيليرين إلى الفريق الذي تركه حين كان في السادسة عشرة من عمره للدفاع عن ألوان أرسنال الإنكليزي عام 2012.

وضمن سياسة إدارة النفقات والتخفيف من عبء الرواتب، بقي المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد معارا للموسم الثاني تواليا من برشلونة، حيث عانى أصلا لتقديم المستوى المرجو منه خلال موسمين ونصف الموسم بألوان "بلاوغرانا".

وكان وصول المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى فالنسيا من أبرز الصفقات الأخرى هذا الصيف، إلى جانب انتقال المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من ريال سوسييداد إلى نيوكاسل الإنكليزي مقابل 70 مليون يورو، وحصول إشبيلية على خدمات المهاجم الدولي الدانماركي كاسبر دولبرغ على سبيل الإعارة من نيس الفرنسي.

الدوري الفرنسي: باريس سان جرمان الباحث عن التألق الأوروبي

كعادته، كان باريس سان جرمان، اللاهث خلف لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، الأكثر نشاطا وإنفاقا في سوق الانتقالات مع حسمه الخميس صفقته السادسة لهذا الصيف بعد ضم لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولر الذي انضم إلى لاعبي الوسط البرتغاليين فيتينيا وريناتو سانشيس والإسباني فابيان رويس والمهاجم هوغو إيكيتيكيه والمدافع نوردي موكييلي.

وفيما تمسك بالثلاثي ميسي-نيمار-مبابي، تخلص سان جرمان من بعض اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات المدرب الجديد كريستوف غالتييه، مثل لاعب الوسط السنغالي إدريسا غاي الذي وقع مع فريقه السابق إيفرتون الإنكليزي، الألماني يوليان دراكسلر الذي أعير لبنفيكا البرتغالي، السنغالي الآخر عبدو ديالو المنضم إلى لايبزيغ الألماني معارا أيضا، والظهير الأيسر ليفين كورزاوا المنتقل إلى فولهام الإنكليزي بنظام الإعارة أيضا.

وبعدما حسم صفقتين مهمتين بضم التشيلي أليكسيس سانشيس وجوردان فيريتو واستعارة العاجي إيريك بايي والبرتغالي نونو تافاريس، تخلص مرسيليا من راتب قلب الدفاع الكرواتي دويي تشاليتا-تسار ببيعه لساوثمبتون الإنكليزي، فيما فشل في بيع المهاجم السنغالي بامبا ديينغ لصالح منافسه المحلي نيس بعد فشل ابن الـ22 عاما في تجاوز الفحص الطبي الروتيني.

الدوري الإيطالي: يوفنتوس في مهمة تعزيز الوسط

نشط يوفنتوس بشكل خاص في فترة الانتقالات الصيفية ضمن مسعاه لتعزيز خط وسطه، فاستعاد خدمات الفرنسي بول بوغبا وضم الكرواتي فيليب كوستيتش والأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، فيما أمّن دفاعه بالبرازيلي بريمر وهجومه بالبولندي أركاديوش ميليك.

وضمن محاولة تعويض غياب ظهيره الدولي أليساندرو فلورنتسي المصاب، تعاقد ميلان البطل الخميس مع الأمريكي سيرجينو ديست من برشلونة، في وقت عزز الجار اللدود إنتر خط دفاعه في اللحظات الأخيرة قبل إقفال باب الانتقالات بضمه الدولي الإيطالي فرانتشيسكو أتشيربي بنظام الإعارة أيضا من منافسه المحلي لاتسيو، محافظا في الوقت ذاته على المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار الذي كان يشكل أحد الأهداف الأساسية لسان جرمان.

فرانس24/ أ ف ب

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