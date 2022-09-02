مونديال قطر: تونس تواجه البرازيل والعراق تقابل المكسيك في مباراتين وديتين ومثيرتين

كأس العالم 2022

يواجه المنتخب التونسي في 27 من الشهر الجاري نظيره البرازيلي في مقابلة ودية استعدادا لمونديال قطر. وهي المواجهة الثانية بينهما حيث تعود آخر مقابلة جمعت بينهما إلى 6 حزيران/يونيو 1973، والتي انتهت بفوز نجوم السيليساو 4-1. كما سيقابل العراق نظيره المكسيكي في إسبانيا في في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.

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سيكون جمهور نسور قرطاج على موعد مع مباراة ودية شيقة سيجريها المنتخب التونسي ضد البرازيل في 27 من الشهر الجاري على ملعب "بارك دي برانس"، استعدادا لمنافسات كأس العالم التي تحتضنها قطر في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي أول بلد عربي يستضيف المونديال.

وأعلن هذا الخبر نادي باريس سان جرمان الذي يلعب مبارياته في العاصمة الفرنسية على ملعب "بارك دي برانس".

وتعود آخر مباراة جمعت بين المنتخبين إلى 6 حزيران/يونيو 1973، والتي انتهت بفوز نجوم السيليساو 4-1.

ويدخل "نسور قرطاج" أول معسكر في تونس منتصف أيلول/سبتمبر الحالي، ثم يخوض مباراة ودية في 23 منه، أشارت تقارير صحافية إلى أنها قد تكون ضد منتخب جزر القمر في أورليان الفرنسية، قبل مواجهة البرازيل بعد 4 ايام.

وكانت تونس قد خاضت بطولة "كأس كيرين" الدولية الودية في اليابان في حزيران/يونيو، عندما توجت باللقب بعد الفوز على تشيلي (2-صفر) بهدفي علي العابدي وعصام الجبالي، ثم اليابان (3-صفر) بأهداف محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي والجبالي.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا والدانمارك وأستراليا، وتأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.

أما البرازيل، فوقعت في مجموعة تضم سويسرا والكاميرون وصربيا.

وخاضت البرازيل المباراة الأخيرة لها على ملعب "بارك دي برانس" في 27 حزيران/يونيو عام 1998 عندما تفوقت على تشيلي 4-1 في ثمن النهائي بثنائية لكل من رونالدو وسيزار سامبايو في مونديال فرنسا.

وتخوض البرازيل مباراة أخرى في فرنسا ضد غانا في 23 أيلول/سبتمبر أيضا على ملعب "أوسيان" في مدينة لوهافر.

العراق والمكسيك وديا في إسبانيا

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره المكسيكي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في إسبانيا، وذلك ضمن برنامج تحضيرات واستعدادات الأخير للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم الخميس أن "المنتخب العراقي سيلتقي منتخب المكسيك وديا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في إسبانيا".

ويلعب المنتخب المكسيكي في المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 برفقة الأرجنتين والمملكة العربية السعودية وبولندا. وتستهل المكسيك مشوارها في مونديال قطر بمواجهة بولندا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد 974.

وستكون المباراة الودية في إسبانيا المواجهة الثانية بين المنتخبين، بعد الأولى في مونديال المكسيك 1986 حين خسر المنتخب العراقي صفر-1 خلال مشاركته الأولى والوحيدة في النهائيات العالمية.

فرانس24/ أ ف ب

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