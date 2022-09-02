"ويفا" يعاقب أندية خرقت قواعده المالية والغرامة الأكبر من نصيب باريس سان جرمان

كرة القدم

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فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) غرامات مالية على ثمانية أندية يتقدمها باريس سان جرمان الفرنسي وإنتر ويوفنتوس الإيطاليان، لخرقها قواعد اللعب المالي النظيف، حسبما أعلن الاتحاد الجمعة في بيان، أوضح فيه أن قراره جاء بعدما تبين في تحليل السنوات المالية من 2018 إلى 2022 أن تلك الأندية فشلت في الامتثال لـ"شرط المعادلة" في الإيرادات والإنفاقات.

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة في بيان، عن فرضه غرامات مالية على أندية عدة بينها باريس سان جرمان الفرنسي وإنتر ويوفنتوس الإيطاليان، لخرقها قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت الغرامة الأكبر من نصيب باريس سان جرمان المملوك قطريا، بمبلغ قدره عشرة ملايين يورو (عشرة ملايين دولار)، كما عوقب روما وميلان الإيطاليان وبشكتاش التركي ومرسيليا وموناكو الفرنسيان.

Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements.



The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years.



Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) September 2, 2022

وتقرر فرض هذه الغرامات بعدما وجد تحليل للسنوات المالية من 2018 إلى 2022 من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة لـ"ويفا" أن تلك الأندية فشلت في الامتثال لـ"شرط المعادلة" في الإيرادات والإنفاقات.

وبمقتضى هذا القرار ينبغي على روما دفع خمسة ملايين يورو وإنتر أربعة ملايين يورو، في حين تم تغريم يوفنتوس بـ3,5 مليون يورو. وذهبت أقل الغرامات إلى مرسيليا وموناكو، ويتعين عليهما دفع 300 ألف يورو لكل منهما.

وعلى الرغم من ذلك، أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه طُلب من الأندية دفع 15 بالمئة فقط من إجمالي "المساهمات المالية" المتفق عليها. لذلك، قد ترتفع غرامة باريس سان جرمان إلى 65 مليون يورو إذا فشل في الامتثال للتسوية التي توصل إليها "ويفا" للسنوات الثلاث المقبلة، في حين أن غرامة روما قد تصل إلى 35 مليون يورو.

كما أوضح الاتحاد الأوروبي: "بموجب اتفاقية التسوية ومدتها ثلاث سنوات، توافق الأندية على الامتثال لقاعدة أرباح كرة القدم خلال موسم 2025-2026". وأضاف أن الأندية "تتعهد بالوصول إلى أهداف سنوية وسطية، وتطبيق تدابير مالية ورياضية مشروطة إذا لم تتحقق هذه الأهداف".

لتحقيق الأهداف التي حددها "ويفا" فإن أمام كل من روما وإنتر مهلة أربع سنوات.

فرانس24/ أ ف ب

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