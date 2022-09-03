بعد إقصائها من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس... سيرينا وليامس ترجح اعتزالها نهائيا

كرة المضرب

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الأمريكية سيرينا ويليامز تلوح للجمهور بعد خسارتها خلال مباراة الدور الثالث الفردي للسيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2022 بنيويورك، في 2 سبتمبر 2022.

قالت بطلة كرة المضرب الأمريكية سيرينا وليامس إنها لن تعيد النظر على الأرجح في قرار اعتزالها، وذلك بعد خسارتها الجمعة أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس. ومنذ بداية مسيرتها الاحترافية في دورة كيبيك عام 1995، أصبحت ابنة ميشيغن ملكة للعبة، ولو أنها أخفقت بفارق بسيط في معادلة رقم الأسترالية مارغاريت كورت في عدد مرات إحراز ألقاب الغراند سلام.

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أعلنت أسطورة كرة المضرب، الأمريكية سيرينا وليامس الجمعة أنها قررت اعتزال مسيرتها الرياضية، مستدركة بالقول: "لكن لا أحد يعلم".

جاءت تصريحات وليامس عقب خروجها من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، إثر خسارتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بنتيجة 7-5 و6-7 (4-7) و6-1.

وكانت حاملة لقب 23 بطولة كبرى التي ستبلغ من العمر 41 عاما في الـ 26 من أيلول/سبتمبر قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها ستسدل الستار على مسيرتها قريبا دون إعلان تاريخ محدد، فيما بدت بطولة فلاشينغ ميدوز في نيويورك حيث أحرزت في 1999 بعمر السابعة عشرة أول ألقابها الكبرى، المكان المناسب لإنهاء مشوارها الحافل.

وعما إذا كانت ستعيد النظر في قرار اعتزالها، أجابت دامعة "لا أعتقد، لكن لا أحد يعلم".

وحدث المشهد المؤثر على ملعب أرثر آش حيث ألقت الأسطورة سيرينا كلمة موجزة أمام مواطنيها، بعد مسيرة امتدت 27 عاما هيمنت فيها لفترة طويلة على ملاعب الكرة الصفراء.

وتراجعت سيرينا في المجموعة الثالثة أمام منافستها التي حسمت المواجهة في 3 ساعات و5 دقائق. لكنها لم تستسلم رغم ذلك، بل قاتلت حتى نهاية كل تبادل وأنقذت 5 كرات لحسم المواجهة.

وعلقت سيرينا على دعم الجمهور لها خلال مسيرتها الرياضية بالقول: "كانت رحلة ممتعة. كانت رحلة لن تصدق في حياتي. أنا ممتنة لكل شخص قال -هيا، سيرينا- في حياته. أنا ممتنة جدا لأنكم أوصلتموني إلى هنا".

وخصصت سيرينا شكرا مميزا لعائلتها، والداها ريتشارد وأوراسين برايس اللذان مهدا الطريق لها ولشقيقتها الكبرى لطرق باب العالمية في التنس فقالت: "بدأ كل شيء مع والداي. يستحقان كل شيء. أنا ممتنة لهما حقاً".

كما وجهت الشكر لشقيقتها المتواجدة على المدرجات "لم يكن هناك من سيرينا لولا فينوس، شكرا لك. هي السبب الوحيد لوجود سيرينا وليامس".

في المقابل، عبرت تومليانوفيتش عن خيبتها لنهاية مسيرة وليامس "أشعر حقا بالأسف لأني أحب سيرينا كما تحبونها أنتم. ما قامت به من أجلي، من أجل كرة المضرب رائع".

وتابعت: "لم أكن اتخيّل أني سأحظى بفرصة مواجهتها في المباراة الأخيرة.. لذا هذه لحظة خيالية بالنسبة لي".

وأقرت أنها لم تكن متأكدة من الفوز "حتى النقطة الأخيرة، عرفت أنها في موقع لتحقيق الفوز حتى عندما كانت متأخرة 1-5... هي الأعظم عبر التاريخ".

فرانس24/ أ ف ب

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