النيابة العامة الفرنسية تفتح تحقيقا قضائيا حول تصريحات بوغبا بشأن تعرضه لـ"محاولات ابتزاز"

كرة القدم

© أ ف ب

أعلنت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة أنها فتحت رسميا تحقيقا قضائيا حول تصريحات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا بشأن تعرضه لل" محاولات ابتزاز" من قبل عصابة منظمة. وكان المدعي العام الفرنسي صرح في وقت سابق أن تحقيقات أولية حول قضية بوغبا أسندت إلى وحدة أو.سي.إل.سي.أو. التابعة للشرطة القضائية والمكلفة بالتحقيق في الجريمة المنظمة.

إعلان اقرأ المزيد

فتحت سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا حول تعرضه لـ"محاولات ابتزاز" وتلقيه تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وقالت ممثلة الادعاء لور بيكو في بيان إن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية وإنه سيتناول ادعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الإعداد لأنشطة إجرامية.

وقال مصدر قريب من التحقيقات الأولية الأربعاء إن لاعب الوسط بوغبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس/ آذار الماضي وإنه دفع 100 ألف يورو لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وأصدر بوغبا، الذي عاد إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو/تموز بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي، بيانا يوم الأحد الماضي قال فيه إنه ضحية لمحاولات ابتزاز من قبل عصابة منظمة وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.

وقال الادعاء الفرنسي الإثنين الماضي إن التحقيقات الأولية في القضية تقوم بها وحدة تابعة للشرطة القضائية وتتولى التحقيقات المرتبطة بالجريمة المنظمة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك