بطولة أمريكا المفتوحة للتنس: نيك كيريوس يجرد مدفيديف من اللقب وأنس جابر تبلغ ربع النهائي للمرة الأولى

كرة المضرب

غادر المصنف الأول عالميا في كرة المضرب الروسي دانييل مدفيديف بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على يد الأسترالي نيك كيريوس بعد أن فاز عليه 7-6 و3-6 و6-3 و6-2 الأحد في الدور الرابع ليبلغ الدور ربع النهائي. من جهتها، تغلبت التونسية أنس جابر التي بلغت نفس الدور لدى السيدات على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7-6 و6-4 لتواصل مسيرتها الاستئثنائية هذا العام.

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جرّد الأسترالي نيك كيريوس الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالميا من لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلب عليه 7-6 (13-11) و3-6 و6-3 و6-2 الأحد في الدور الرابع، فيما بلغت التونسية أنس جابر ربع النهائي للمرة الأولى.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الأسترالي المصنف في المركز 25 عالميا و23 في البطولة، الدور ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز، وحذت حذوه جابر الخامسة عالميا بفوزها في منافسات السيدات على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7-6 (7-1) و6-4.

ويلتقي كيريوس الذي خسر نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام أمام الصربي نوفاك جوكوفيتش، في الدور المقبل مع الروسي الآخر كارن خاتشانوف الـ31 عالميا والـ27 في البطولة الفائز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر 4-6 و6-3 و6-1 و4-6 و6-3 في ثلاث ساعات و21 دقيقة.

وكانت المرة الثالثة التقي فيها كيريوس مع مدفيديف هذا العام، حيث حسم الروسي المواجهة الأولى في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كانون الثاني/يناير، ورد الأسترالي في الدور ذاته من دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة في آب/أغسطس الماضي.

وبخسارته اليوم، سيفقد مدفيديف المركز الأول في التصنيف العالمي لصالح الإسباني رافايل نادال الثالث أو مواطنه كارلوس ألكاراس الرابع أو النروجي رود كاسبر الخامس والذين لا يزالون في المنافسة.

وأشاد مدفيديف بمنافسه الأسترالي مؤكدا أنه رفع مستوى لعبه إلى نفس مستوى نادال وجوكوفيتش.

وقال الروسي: "نيك اليوم لعب نوعا ما على مستوى نوفاك ورافا"، مضيفا "إذا لعب بهذه الطريقة حتى نهاية البطولة، فلديه كل الفرص للفوز بها".

وحجز الإيطالي ماتيو بيريتيني بطاقته إلى ربع النهائي بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في مباراة ماراثونية 3-6 و7-6 (7/2) و6-3 و4-6 و6-2.

وسيلاقي بيريتيني في الدور المقبل، المصنف سابعًا كاسبر رود الذي بات أول نروجي في التاريخ يبلغ ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز إثر فوزه على الفرنسي كورنتان موتيه 6-1، 6-2، 6-7 (4/7)، و6-2.

وواصل الإيطالي المصنف 14 عالمياً والبالغ 26 عاماً سلسلة نتائجه المميزة في البطولة، بعدما أقصى في الدور السابق البريطاني أندي موراي.

من جهته، بلغ رود هذا الدور في فلاشينغ ميدوز للمرة الأولى، والثالثة في الغراند سلام في العام 2022.

ورود الذي يعدّ خبيراً في الملاعب الترابية، كان وصل إلى نهائي رولان غاروس هذا العام وخسر أمام نادال.

أنس جابر تواصل زحفها

ولدى السيدات، واصلت جابر زحفها ببلوغ ربع النهائي، عندما تغلبت على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الثامنة عشرة 7-6 (7-1) و6-4.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، الدور ربع النهائي للبطولة الأمريكية وضربت موعدا مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش التي كانت أطاحت بالأمريكية سيرينا وليامس من الدور الثالث الجمعة وتغلبت على الروسية ليودميلا سامسونوفا الـ35 الأحد 7-6 (10-8) و6-1.

ووجهت جابر رسالة إلى الجماهير الأمريكية من أجل دعهما في المباراة المقبلة قائلة "سأواجه أيلا التي تغلبت على سيرينا...". ولم يسبق لجابر تخطي الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز سابقا.

وبلغت الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عشرة الدور ذاته للمرة الأولى في فلاشينغ ميدوز، بفوزها على الأمريكية أليسون ريسك-أمريتراج 6-4 و6-1.

وسبق لغارسيا أن بلغت هذا الدور في بطولة كبرى مرة واحدة وكانت في رولان غاروس 2017.

وتقدم ابنة الـ28 عامًا مستويات مميزة مؤخرًا ووصلت إلى نيويورك بعد تحقيقها لقب دورة سينسيناتي للألف ولم تخسر في مبارياتها الـ12 الأخيرة.

وسبق للفرنسية أن خسرت مواجهاتها الثلاث جميعها سابقًا أمام الأمريكية .

وقالت بعد الفوز: "أليسون لاعبة قوية جدًا، هي مقاتلة وتتحرك جيدًا ولكن كنت جاهزة ذلك".

وتلتقي غارسيا في الدور المقبل مع الأمريكية الأخرى كوكو غوف الثانية عشرة الفائزة على الصينية جانغ شواي 7-5 و7-5.

فرانس 24 /أ ف ب

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