دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يحقق فوزه الأول أمام يوفنتوس وريال مدريد يسحق سيلتك بثلاثية نظيفة

كرة القدم

كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان يحتفل فرحا بعد إحرازه هدفا في مرمى يوفنتوس الإيطالي. 6 سبتمبر/أيلول 2022 في باريس.

في اليوم الأول من مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حقق الثلاثاء فريق دينامو زغرب مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على بطل نسخة 2021 تشيلسي الإنجليزي بهدف وحيد. وعلى "بارك دو برانس" في العاصمة الفرنسية، عانى بطل فرنسا باريس سان جرمان بثلاثيه الجهنمي، مبابي ونيمار وميسي، أمام يوفنتوس تورينو قبل أن ينتزع الفوز بهدفين مقابل هدف للفريق الإيطالي في مباراة شهدت تذبذبا في أداء النادي الباريسي كاد يطيح بتفوقه. فيما حقق النادي الملكي ريال مدريد فوزًا كبيرا على سيلتك الإسكتلندي بثلاثة أهداف للاشيء.

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نجح فريق باريس سان جرمان الساعي إلى أن يصبح ثاني فريق فرنسي يتوج باللقب القاري بعد مرسيليا عام 1993، في حسم مباراة القمة ضد يوفنتوس الإيطالي في صالحه 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل كيليان مبابي هدفي سان جرمان (5 و22)، والأمريكي ونستون ماكيني (53) هدف يوفنتوس.

وقدم فريق العاصمة الفرنسية وجهين مختلفين على مدار الشوطين، فكان مرعبا في الأول ونجح في تسجيل هدفيه، قبل أن يتراجع أداؤه في الثاني لكنه حقق الأهم بالخروج فائزا على منافسه الرئيس في هذه المجموعة.

على ملعب "بارك دي برانس"، بكر أصحاب الأرض بالتسجيل عندما مرر نيمار كرة رائعة من فوق الدفاع باتجاه مبابي الذي تابعها "على الطاير" داخل الشباك (5).

وأنقذ حارس سان جرمان العملاق الإيطالي جانلويجي دوناروما مرماه من هدف اكيد عندما قام برد فعل رائع للتصدي لكرة المهاجم البولندي اركاديوش ميليك القادم من مرسيليا (19).

وأضاف مبابي الهدف الثاني أيضا بعد أن تبادل الإيطالي ماركو فيراتي والمغربي أشرف حكيمي الكرة حيث مررها الأخير على طبق من ذهب باتجاه مبابي فتابعها "على الطاير" أيضا داخل الشباك (22).

وكان مبابي يخوض مباراته الرقم 54 في دوري الأبطال مع موناكو وسان جرمان وقد سجل 35 هدفا وساهم ب20 تمريرة حاسمة.

ونزل يوفنتوس مصمما على تقليص الفارق وبالفعل نجح في ذلك عبر البديل ماكيني بكرة رأسية (53).

وكاد الصربي دوشان فلاهوفيتش يدرك التعادل من كرة رأسية اخرى لكن دوناروما تصدى لها ببراعة (55).

وحاول لاعب وسط يوفنتوس الدولي الفرنسي ادريان رابيو من بعيد بتسديدة من خارج المنطقة لكنها مرت الى جانب قائم مرمى فريقه السابق (58).

وسنحت فرصة أمام مبابي لتسجيل الهاتريك لكنه لم يحسن التعامل معها (64).

وكاد نيمار يحسم النتيجة نهائيا في صالح فريقه لكن حارس يوفنتوس ماتيا بيرين كان له بالمرصاد (88).

تشيلسي يسقط في فخ دينامو زغرب

وحقق دينامو زغرب فوزا مفاجئا على تشيلسي في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء بتغلبه على بطل أوروبا 2021 بهدف دون رد على ملعبه بفضل مجهود فردي من المهاجم الكرواتي ميسلاف أورسيتش.

واستقبلت شباك دينامو زغرب أهدافا في كل مباراة على ملعبه في الدوري هذا الموسم لكنه حافظ على شباكه نظيفة أمام منافسه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز والذي تصدر قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات بعدما دفع 250 مليون جنيه إسترليني (299.62 مليون دولار) على التعاقدات هذا الصيف.

وخسر تشيلسي الآن ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في كل المسابقات واستشاط مدربه توماس توخيل غضبا على الخطوط الجانبية للملعب بعدما انتهت مباراته المئة على رأس القيادة الفنية للنادي اللندني بهزيمة.

فرانس24/ أ ف ب

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