فلاشينغ ميدوز: الأمريكي تيافو ينهي مغامرة نادال في ثمن النهائي والبولندية شفيونتيك تتابع مشوارها

كرة المضرب

تميزت مباريات ثمن نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز لكرة المضرب بنيويورك، وهي آخر البطولات الأربع الكبرى "(الغراند سلام")، بخروج مفاجئ للبطل الإسباني رفايل نادال من ثمن النهائي على يد الأمريكي فرانسيس تيافو 4-6 و6-4 و4-6 و3-6. من جهتها، واصلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا زحفها نحو المباراة النهائية بفوزها على الألمانية يوله نيماير 2-6 و6-4 و6-صفر.

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خرج الإسباني رافايل نادال الإثنين من الدور ثمن النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى "(الغراند سلام")، بخسارته أمام الأمريكي فرانسيس تيافو 4-6 و6-4 و4-6 و3-6.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الأمريكي، البالغ من العمر 24 عاما والمصنف 22 عالميا، الدور ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز حيث سيلتقي مع الروسي أندري روبليف.

وأثنى نادال، المصنف ثالثا عالميا والبالغ 36 عاما، على أداء منافسه قائلا: "لعب جيدا وقدم الكثير من الأشياء بشكل جيد. من جانبي، أتيحت لي الفرص، وإذا كنت أريد أن أكون في ربع النهائي، يجب أن ألعب بشكل أفضل من ذلك".

"لدي أشياء أكثر أهمية من كرة المضرب لتسويتها"

وعن نهاية الموسم الحالي، قال: "أحتاج إلى العودة للمنزل، لقد كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة. لدي أشياء أكثر أهمية من كرة المضرب لتسويتها. وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرارات وفقا لكيفية سير الأمور في حياتي الشخصية التي لها الأفضلية على مسيرتي الاحترافية".

وبات على نادال الانتظار ليعزز رقمه القياسي من الألقاب الكبرى (22 لقبا)، علما أنه كان توج بلقبين كبيرين من أصل ثلاثة هذا العام في أستراليا وباريس ليعود وينسحب قبل مباراته في الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون ضد الأسترالي نيك كيريوس بداعي إصابة قوية بتمزق في عضلات البطن أبعدته أكثر من شهر عن الملاعب.

وكان الروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب والمصنف أول خرج بدوره في الدور الرابع بخسارته أمام كيريوس.

شفيونتيك أول لاعبة من بولندا تبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز

وفي فئة السيدات، واصلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا زحفها نحو المباراة النهائية، لكنها عانت من بداية صعبة في مواجهة الألمانية المغمورة يوله نيماير المصنفة 100 على مستوى العالم، فخسرت المجموعة الأولى 2-6، قبل أن تفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-4 و6-صفر لتصبح أول لاعبة من بولندا تبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز.

فرانس24/ أ ف ب

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