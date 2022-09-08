دوري أبطال أوروبا: توتنهام يفوز على مرسيليا وليفاندوفسكي يتألق بثلاثية مع برشلونة

دوري أبطال أوروبا

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تغلب توتنهام الإنكليزي على ضيفه أولمبيك مرسيليا الأربعاء 2-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفي المجموعة الثالثة، سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية ليقود برشلونة الإسباني للفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1.

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قاد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون فريقه الجديد توتنهام الإنكليزي للفوز 2-صفر الأربعاء على عشرة لاعبين من ضيفه أولمبيك مرسيليا في منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي، المنضم من إيفرتون هذا الصيف، هدفين في غضون خمس دقائق قرب النهاية ليحصد توتنهام النقاط الثلاث التي بدت بعيدة المنال.

وقفز ريتشارليسون ليحول تمريرة إيفان بريشيتش العرضية بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 76، وجاء الهدف الثاني بطريقة مماثلة لكن من تمريرة بيير-إميل هويبيرج.

وقبل ثنائية ريتشارليسون، قدم توتنهام أداء متواضعا وكان مرسيليا الطرف الأفضل إلى أن طُرد لاعبه تشانسل مبيمبا بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني.

ولم يسدد توتنهام، الذي غاب عن دوري الأبطال في آخر موسمين، أي كرة على المرمى في شوط أول متواضع لكن ريتشارليسون منح البداية المثالية لفريق المدرب أنطونيو كونتي. وكان سبورتنغ لشبونة انتصر 3-صفر على أينتراخت فرانكفورت في افتتاح مباريات المجموعة في وقت سابق من اليوم.

شغب جماهير مرسيليا

وصبت جماهير مرسيليا غضبها بعد المباراة باشتباكها مع رجال الأمن والشرطة. وفضل كونتي البدء بريتشارليسون بجانب ثنائي الهجوم هاري كين وسون هيونغ-مين للمباراة الثانية على التوالي.

وتلقى مرسيليا ضربة قوية في بداية الشوط الثاني عندما أسقط مبيمبا منافسه سون الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

ورغم التفوق العددي لم يستطع توتنهام فرض هيمنته على المباراة وبدا مرسيليا في طريقه للخروج بالتعادل إلى أن أرسل بريشيتش تمريرة عرضية حولها ريتشارليسون في مرمى باو لوبيز.

ولم يتعلم الفريق الفرنسي الدرس وجاء الهدف الثاني بطريقة مماثلة لكن بتمريرة من هويبيرج قبل تسع دقائق من النهاية.

تألق ليفاندوفسكي

بعدما توج هداف الدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية بقميص بايرن، أثبت ليفاندوفسكي أن انتقاله لبرشلونة لم يفرمله على الإطلاق وذلك بقيادته للفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1 بتسجيله ثلاثية في منافسات المجموعة الثالثة.

وتجنبا لتكرار سيناريو الموسم الماضي حين انتهى مشواره في دور المجموعات لأول مرة منذ موسم 2000-2001 بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة على أرض بايرن، كان برشلونة مدركا لحاجة حسم النقاط الثلاث في مباراة الأربعاء ضد فيكتوريا بلزن.

وحسم برشلونة النقاط الثلاث في الشوط الأول حين تقدم بهدفي الوافد الجديد العاجي فرانك كيسيه (13)، قبل أن يضيف ليفاندوفسكي الهدف الثاني (34). ثم وبعدما قلص الضيوف الفارق بهدف يان سيكورا (44)، عاد ليفاندوفسكي وأضاف هدفه الشخصي الثاني في اللقاء برأسية (3+45).

ثم أكمل ثلاثيته في الدقيقة 67 بعد تمريرة من البديل فيران توريس الذي أضاف بنفسه الهدف الخامس بعدما وصلته الكرة من ديمبيليه (71).

وحقق البولندي إنجازا تاريخيا بعدما بات أول لاعب في المسابقة يسجل ثلاثية لصالح ثلاثة فرق مختلفة، بعدما حقق ذلك سابقا مع بوروسيا دورتموند الألماني ثم غريمه بايرن.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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