مونديال قطر 2022: ما هي الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات كأس العالم؟

منظر عام داخل استاد لوسيل، مكان إقامة نهائي كأس العالم 2022 في قطر. صورة مؤرخة: 28 مارس/آذار 2022.

تحتضن ثمانية ملاعب قطرية مباريات كأس العالم المقررة في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول، منها سبعة شيدت خصيصا للحدث الذي يقام مرة كل أربع سنوات، إضافة لاستاد خليفة الدولي الذي أعيد تجديده.

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تستضيف قطر مباريات مونديال 2022 في كرة القدم على ثمانية ملاعب، تم بناء سبعة منها خصيصا للحدث المقام مرة كل أربع سنوات، إلى جانب استاد خليفة الدولي الذي أعيد تجديده، وأكبرها استاد لوسيل الذي سيفتتح رسميا الجمعة بمباراة ودية بين الهلال السعودي والزمالك المصري.

وفي ما يأتي نظرة على الملاعب الثمانية التي تحتضن المباريات الـ64 في المونديال الأول في الشرق الأوسط، بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.

استاد لوسيل

استوحي تصميم استاد لوسيل من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس. كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي خلال نهوض الحضارة في المنطقة.

Lusail Stadium will see two of the biggest clubs of the Arab world face off on Friday. 👀



Al Hilal SFC (🇸🇦) vs. Zamalek SC (🇪🇬) - who will take the Lusail Super Cup? 🏆



Reminder 💭: the Hayya Card is mandatory! pic.twitter.com/UvPRoRw8TE — Road to 2022 (@roadto2022en) September 6, 2022

وفي أعمال تصميمه وتشييده تمت مراعاة توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها السقف المصنوع من مادة متطورة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدر كاف من ضوء الشمس الضروري لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل بما يسهم في تقليل الاعتماد على تقنية تبريد الهواء في الاستاد.

وسيستضيف 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر. سيتحول الملعب البالغة سعته 80 ألف متفرج وعلى بعد 16 كلم شمال الدوحة، لمركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة لوسيل الحديثة بعد انتهاء المونديال: "مدارس، ومتاجر، ومقاه، ومرافق رياضية، وعيادات صحية".

استاد البيت

استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثا عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة.

Just 75km separates the two furthest #Qatar2022 stadiums! 😮 ⁰75 days to go! 🥳 pic.twitter.com/XEq87xBrWz — Road to 2022 (@roadto2022en) September 6, 2022

وقد شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية. بدأت الحديقة العامة في المنطقة المحيطة في استقبال الجمهور منذ فبراير/شباط 2020. وهو مجهز بسقف قابل للطي بالكامل، وسيستضيف 9 مباريات بينها الأولى لقطر أمام الإكوادور وقمة ألمانيا-إسبانيا في دور المجموعات، حتى الدور نصف النهائي. صممت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم.

استاد خليفة الدولي

عزيزٌ على قلوب أهل قطر بعد أن شهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد لاستضافة كأس العالم. وقد أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 مايو/أيار 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج.

يقع الاستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان، وسيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث.

استضاف الاستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. ويعلو سقفه قوسان يمثلان الاستمرارية ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.

استاد أحمد بن علي

أعلن عن جاهزية استاد أحمد بن علي (الريان)، الواقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر، خلال استضافة نهائي كأس الأمير في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 بالتزامن مع اليوم الوطني.

تم بناء الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على مشارف الصحراء في موقع استاد كان يحمل نفس الاسم، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية.

وسيكون مقرا لنادي الريان الجماهيري، ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.

استاد 974

عاكسا رمز الاتصال الدولي لقطر، يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحيا تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقررا أن يطلق عليه اسم راس أبو عبود حيث يتناغم مع ميناء يقع على مقربة منه.

يعتبر أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال، يتسع لـ40 ألف مشجع ويطل على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة.

وهو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية الغير مجهز بتقنية التبريد.

استاد الثمامة

يمتاز بتصميمه المستوحى من القحفية أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المهندس المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.

وقد تزامن تدشينه مع النسخة 49 من نهائي كأس الأمير في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

استاد الجنوب

تم تشييد استاد الجنوب في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال.

صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

وهو مجهز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 مايو/أيار 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.

استاد المدينة التعليمية

يرسم فصلا من تاريخ الفن المعماري الإسلامي الغني، إذ تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة كخطوط الألماس تعكس نور الشمس، وتبدي تغيرا في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس أثناء دورانها في السماء من الشروق إلى الغروب.

يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بعد 12 كلم من وسط المدينة، وقد أعلنت جاهزيته في يونيو/حزيران 2020. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي وتتقلص سعته بعد المونديال إلى 20 ألف متفرج.

فرانس24/ أ ف ب

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