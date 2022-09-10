تنس-فلاشينغ ميدوز: الإسباني كارلوس ألكاراز يقهر الأمريكي تيافو ويلحق بالنرويجي كاسبر رود إلى النهائي

كارلوس ألكاراز إثر فوزه على كاسبر رود في نهائي ميامي في 3 أبريل/نيسان 2022.

أنهى كارلوس ألكاراز مسيرة الحلم للأمريكي فرنسيس تيافو في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بفوزه بثلاث مجموعات مقابل اثنتين، 6-7 و6-3 و6-1 و6-7 و6-3، ليبلغ نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرته. ويضرب الإسباني الشاب (19 عاما) موعدا مع النرويجي كاسبر رود الذي تغلب على الروسي كارين ختشانوف 7-6 و6-2 و5-7 و6-2.

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أنهى الإسباني كارلوس ألكاراز ليل الجمعة السبت حلم الأمريكي فرنسيس تيافو في بطولة "فلاشينوغ ميدوز" المفتوحة للتنس بنيويورك، بفوزه 6-7 و6-3 و6-1 و6-7 و6-3 ليضرب موعدا مع النرويجي كاسبر رود وسط صراعهما على صدارة التصنيف العالمي.

وهذا الانتصار 50 للاعب الإسباني البالغ من العمر 19 عاما، والأكثر لأي لاعب في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين هذا العام. وفي حال فوزه على رود، فسيصبح الكاراز أصغر لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي محطما بذلك رقم الأسترالي ليتون هيويت الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما عندما أصبح المصنف الأول عالميا عام 2001.

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وسيسعى ألكاراز، المصنف الثالث، للفوز بما يمكن أن يكون الأول بين العديد من الألقاب الكبرى عندما يواجه رود الذي انتصر على الروسي كارين ختشانوف في أربع مجموعات الليلة الماضية أيضا،7-6 و6-2 و5-7 و6-2.

وكان تيافو أول أمريكي أسود يبلغ قبل النهائي في "فلاشينج ميدوز" منذ الراحل آرثر آش الذي فعلها في 1972.

وجذب نجاح تيافو غير المتوقع في البطولة وقصة حياته الفريدة، المشجعين الأمريكيين وجلب نجوما بارزين بما فيهم السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما إلى مدرجات ملعب آرثر آش الليلة الماضية.

فرانس24/ رويترز

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