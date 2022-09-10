مواجهة نارية بين الوداد البيضاوي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقية بالرباط

كرة القدم

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يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط السبت، مبارة مثيرة بين فريقي الوداد البيضاوي الفائز بدوري الأبطال ومواطنه نهضة بركان صاحب لقب كأس الاتحاد الأفريقي في كأس السوبر القارية، التي يتنافس فيها فريقان مغربيان للمرة الأولى.

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يلتقي الوداد البيضاوي بطل دوري الأبطال ونهضة بركان حامل كأس الاتحاد الأفريقي، السبت، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في موقعة نهائي الكأس السوبر القارية الذي يجمع فريقين مغربيين للمرة الأولى.

وأيا كانت النتيجة، سيكون هذا اللقب السادس في تاريخ الأندية المغربية، بعدما توج الرجاء مرتين (2000 و2019) ومرة لكل من الوداد (2018) والمغرب الفاسي (2010) والفتح الرباطي (2011).

مباراة ثأرية للوداد

سيكون اللقاء ثأريا بالنسبة إلى "وداد الأمة" بعدما حرمه الفريق "البرتقالي" من الثلاثية التاريخية، إذ أسقطه في نهائي كأس العرش بركلات الترجيح.

ويسعى زملاء الحارس رضي التكناوي إلى تحقيق لقبه الثاني في المسابقة بعد 2018، بعدما حل وصيفا في 1993 و2003. من جهته، خاض نهضة بركان اللقاء مرة واحدة في أيار/مايو 2021 حين خسر أمام الأهلي المصري.

وأجرى الفريقان تغييرات فنية بعد تتويجهما القاري، إذ تولى المدرب المحلي حسين عموتة تدريب الوداد بدلا من وليد الركراكي، فيما تولى المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة الإشراف على فريق "البراكنة" بدلاً من الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينغي.

ستبقى الكأس مغربية..

كان الوداد نشطا على نحو كبير في فترة الانتقالات، إذ أنه ضم العديد من الوجوه الجديدة في مقدمتهم عودة محمد أوناجم بعد فترة احتراف مع الزمالك، ولاعب الرجاء السابق حميد أحداد، والمهاجم السنغالي جونيور سامبيو، والمدافع الجزائري الحسين بن عيّادة.

كما يضم الفريق مجموعة من المميزين الذين ساهموا في التتويج القاري، أبرهم زهير المترجي ولاعب الوسط يحيى جبران والظهير يحيى عطية الله، إلى الحارس الدولي أحمد رضى التكناوتي.

وقال عموتة، الذي قاد الوداد إلى لقب دوري الأبطال 2017: "نهنئ أنفسنا لأن السوبر الأفريقي سيجمع بين فريقين مغربيين الوداد ونهضة بركان، ومهما تكون هوية الفريق المتوج باللقب ستبقى الكأس مغربية".

اللقب القاري الثالث لنهضة بركان؟

من جانبه، رأى بن شيخة، الذي يتطلع لاكتساب المعنويات عبر التتويج القاري الثاني للنادي هذا الموسم والثالث في تاريخه، أن "المواجهة ستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات بين الفريقين". وتابع: "نملك الحافز والطموح للظفر بهذا اللقب والعودة بالكأس إلى مدينة بركان".

ويأمل بن شيخة أن يستعيد كامل عناصره الجاهزية ولا سيما المخضرمان بكر الهلالي ويوسف الفحلي بعدما غابا عن لقاء الجيش الملكي في الدوري المحلي.

ويمتلك المدرب الجزائري أسماء وازنة في التشكيلة، خصوصا المهاجم الكونغولي شادراك لاكومب والموريتاني أداما با والحارس حمزة حمياني.

للتذكير، فإن الأهلي المصري يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة، إذ توج بها في ثماني مناسبات آخرها الموسم الماضي على حساب الرجاء المغربي.

فرانس24/ أ ف ب

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