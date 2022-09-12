الإسباني ألكاراس يحرز لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ويصبح أصغر مصنف أول عالميا في التاريخ

كرة المضرب

توج الإسباني كارلوس ألكاراس الأحد بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليصبح أصغر مصنف أول عالميا في تاريخ اللعبة منذ تتويج الأسترالي ليتون هويت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وذلك بعد أن تخطى منافسه النرويجي كاسبر رود. كما أصبح ألكاراس الذي ضرب 55 كرة فائزة و14 إرسالا ساحقا أصغر متوج في نيويورك منذ الأمريكي بيت سامبراس في 1990.

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أحرز الإسباني اليافع كارلوس ألكاراس أول لقب كبير في مسيرته، بتتويجه الأحد في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، ليصبح أصغر مصنف أول عالميا في التاريخ.

وتغلب اللاعب البالغ 19 عاما و4 أشهر و6 أيام على النرويجي كاسبر رود 6-4 و2-6 و7-6 (7-1) و6-3 في نهائي فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، ليصبح أول مراهق يحرز لقب بطولة كبرى منذ مواطنه رافايل نادال في رولان غاروس 2005 والأصغر الذي يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاما و9 أشهر) في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

كما بات اللاعب الذي ضرب 55 كرة فائزة و14 إرسالا ساحقا، أصغر متوج في نيويورك منذ الأمريكي بيت سامبراس في 1990.

وكانت بطولة مرهقة لألكاراس الذي حطم الرقم القياسي لأطول وقت في الملعب خلال بطولة كبرى واحدة، متخطيا زمن 23 ساعة و21 دقيقة الذي كان يحمله الجنوب أفريقي كيفن أندرسون عندما حل وصيفا لويمبلدون 2018.

في المقابل، كانت الخسارة الثانية في نهائي بطولة كبرى لرود هذا الموسم، بعد سقوطه أمام نادال في رولان غاروس، فيما كان يحاول تصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

ومع إغلاق سقف الملعب، وقفت الجماهير قبل انطلاق المباراة النهائية دقيقة صمت في الذكرى الحادية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وأنقذ اللاعبان كرات مبكرة لكسر الإرسال، قبل أن يحسم ألكاراس كسر الإرسال الوحيد في المجموعة الأولى ويتقدّم 3-1. وخسر رود المجموعة، لكنه تفوّق بالروح الرياضية عندما أقر بكرة ارتطمت مرتين أمامه في الشوط الثامن ليفقد نقطته.

وفي المجموعة الثانية، أهدر ألكاراس الذي استهل المباراة وهو يتقدم على رود 2-صفر في المواجهات المباشرة، كرة لكسر الإرسال (2-2). دفع الثمن لتقدم رود 4-2، ثم المعادلة بمجموعة لواحدة.

وتقدم الإسباني سريعا 2-صفر في الثالثة، لكن رود البالغ 23 عاما رد وحصل على فرصتين لحسمها في الشوط الثاني عشر الذي دام 11 دقيقة، لكن ألكاراس ضرب كرات طائرة دقيقة أنقذته. وحسم الإسباني الشوط الفاصل (تاي بريك) الأول في هذه الدورة، ثم تفوّق بشكل واضح في المجموعة الرابعة 6-3.

وتغلب ألكاراس على الكرواتي مارين تشيليتش بخمس مجموعات في الدور الرابع، ومثلها على الإيطالي يانيك سينر في ربع النهائي ثم الأمريكي فرانسيس تيافو في نصف النهائي.

فرانس24/ أ ف ب

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