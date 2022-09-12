التونسية أنس جابر تحتل المركز الثاني عالميا في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب

كرة المضرب

عادت التونسية أنس جابر إلى المركز الثاني في تصنيف رابطة المحترفات في كرة المضرب الذي صدر الإثنين. وتأتي جابر الثانية خلف البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا. وكانت جابر في المركز الخامس قبل وصولها إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الذي انتهى بخسارتها أمام شفيونتيك.

إعلان اقرأ المزيد

وفق تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" فإن التونسية أنس جابرعادت إلى وصافة تصنيف رابطة المحترفات خلف البولندية المُحَلِّقة إيغا شفيونتيك.

واستعادت جابر الوصافة من الإستونية أنيت كونتافيت بعد وصولها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إلى النهائي الكبير الثاني لها تواليا، قبل أن تخسر أمام شفيونتيك التي واصلت تحليقها في الصدارة بعد فوزها بلقبها الثالث في الـ"غراند سلام"، ليصبح الفارق بينها وبين وصيفتها الجديدة أكثر من ضعف النقاط (10365 للبولندية مقابل 5090 للتونسية).

ودخلت جابر البطولة الأمريكية وهي في المركز الخامس نتيجة عدم احتساب نقاط ويمبلدون احتجاجا من "دبليو تي أيه" على استبعاد اللاعبات الروسيات والبيلاروسيات عن البطولة الإنكليزية على خلفية غزو أوكرانيا، لكن وصولها إلى النهائي أعاد التونسية البالغة 28 عاما إلى الوصافة التي سبق أن احتلتها في أواخر حزيران/يونيو.

وكانت الفرنسية كارولين غارسيا من أبرز المستفيدات من نتيجتها في فلاشينغ ميدوز، إذ صعدت 10 مراكز لتصبح العاشرة في أفضل تصنيف لها من 2018، بعدما وصلت إلى نصف النهائي الأول لها في البطولات الكبرى قبل أن تنتهي مغامرتها على يد جابر.

ولا تزال غارسيا بعيدة عن أفضل تصنيف لها والذي كان المركز الرابع في أيلول/سبتمبر 2018.

وصعدت الأمريكية كوكو غوف الذي خرجت من ربع نهائي البطولة الأمريكية على يد غارسيا بالذات، أربعة مراكز لتصبح الثامنة، فيما كان أكبر تراجع بين العشر الأوليات لليوناني ماريا ساكاري التي خسرت ثلاثة مراكز لتصبح سادسة.

وبوصولها إلى الدور الثالث قبل انتهاء مشوارها الأخير قبل الاعتزال على يد الأسترالية آيلا تومليانوفيتش، صعدت الأسطورة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس 284 مركزا لكنها ستودع عالم الكرة الصفراء في مركز لا يليق بتاريخها وألقابها الكبرى الـ23، إذ تقبع في المركز الـ321 رغم التقدم الهائل الذي حققته.

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. البولندية إيغا شفيونتيك 10365 نقطة

2. التونسية أنس جابر 5090 (3+)

3. الإستونية أنيت كونتافيت 4300 (1-)

4. الإسبانية باولا بادوسا 3980

5. الأمريكية جيسيكا بيغولا 3501 (3+)

6. اليونانية ماريا ساكّاري 3480 (3-)

7. البيلاروسية أرينا سابالينكا 3470 (1-)

8. الأمريكية كوكو غوف 3047 (4+)

9. الرومانية سيمونا هاليب 3025 (2-)

10. الفرنسية كارولين غارسيا 2930 (7+)

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك