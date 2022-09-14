بايرن ميونيخ يتفوق على برشلونة 2-صفر وليفربول يتنفس الصعداء بفوز قاتل على أجاكس 2-1

دوري أبطال أوروبا

مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر يعبر عن فرحته بفوز فريقه على برشلونة 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 13 سبتمبر/أيلول 2022.

تميز اليوم الأول من الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرت الثلاثاء بفوز بايرن ميونيخ على ضيفه برشلونة 2-صفر، وخروج ليفربول متفوقا على أجاكس أمستدرام 2-1 بهدف قاتل من الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 89. أما أتلتيكو مدريد، فقد مني بخسارة مريرة بنتيجة 2-صفر على يد مضيفه بايرن ليفركوزن، فيما أطاح سبورتينغ لشبونة بضيفه توتنهام 2-صفر بهدفين متأخرين في الدقيقتين 90 و90+3.

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فاز بايرن ميونيخ على ضيفه برشلونة 2-صفر مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما تنفس ليفربول وصيف البطل الصعداء بفوزه القاتل على ضيفه أجاكس أمستردام 2-1.

وكانت الأنظار متجهة إلى موقعة "أليانز أرينا" التي شهدت عودة البولندي روبرت يفاندوفسكي إلى الملعب، الذي توج فيه هدافا للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية، وضرب بايرن ضيفه الكاتالوني مجددا، وألحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم، بعد خروجه منتصرا من أبرز مواجهات دور المجموعات هذا الموسم.

وكانت المواجهة ثأرية لبرشلونة، إذ أنه ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهابا وإيابا أمام بايرن بنتيجة واحدة صفر-3، وقد أُذل قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي بخسارة تاريخية 2-8.

بايرن يحسم الأمر في الشوط الثاني

عجز رجال المدرب تشافي هرنانديس عن استثمار تفوقهم الميداني والفرص التي حصلوا عليها لاسيما في الشوط الأول عبر بدري وليفاندوفسكي بالذات، ودفعوا الثمن بتلقيهم هدفين فصلت بينهما أربع دقائق.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء بايرن ميونيخ وضرب بهدفين سريعين، الأول عبر الفرنسي لوكاس هرنانديز بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها يوزوا كيميش (50)، والثاني بواسطة المتألق لوروا سانيه بعد بناء جميل للهجمة أنهاه جمال موسيالا بتمريره الكرة إلى الجناح السابق لمانشستر سيتي، فسددها أرضية على يمين مواطنه الحارس مارك أندريه تير شتيغن (54).

وتصدر بايرن بست نقاط، مقابل ثلاث لكل من ضيفه الكاتالوني وإنتر الفائز الثلاثاء على مضيفه فيكتوريا بلزن 2-صفر.

الكاميروني ماتيب يهدي ليفربول الفوز في الدقيقة 89

في المجموعة الأولى وعلى ملعب أنفيلد، تنفس ليفربول الصعداء بفوز قاتل 2-1 على ضيفه أجاكس، ليستعيد توازنه بعد هزيمة مذلة الأسبوع الفائت 1-4 أمام نابولي. وسجل الكاميرونيجويل ماتيب العائد من الإصابة هدف الفوز برأسية في الدقيقة 89، بعد أن افتتح محمد صلاح النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 17 وعادل الغاني محمد قدوس للضيوف (27).

وحقق ليفربول فوزه الثالث هذا الموسم من أصل ثماني مباريات محليا وقاريا، إذ يحتل المركز السابع في الدوري بعد ستة مراحل.

وأرجئت مباراة غلاسكو رينجرز الذي سقط 4-صفر أمام مضيفه أجاكس الأسبوع الفائت، ضد ضيفه نابولي، إلى الأربعاء، بسبب نقص في موارد الشرطة لمرور نعش الملكة إليزابيث الثانية في أسكتلندا الثلاثاء.

أتلتيكو مدريد يسقط أمام ليفركوزن

في المجموعة الثانية، مني أتلتيكو مدريد بخسارة قاتلة 2-صفر ضد مضيفه بايرن ليفركوزن، وسجل روبرت أندريخ (84) والفرنسي موسى ديابي هدفي اللقاء (87) ليمنحا فريقهما أولى النقاط. وكان أتلتيكو حقق فوزا 2-1 في الجولة الأولى ضد بورتو في مدريد، في مباراة سُجلت أهدافها الثلاثة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، فيما تفوق بروج على ليفركوزن 1-صفر.

من جانبه، حقق كلوب بروج فوزا رائعا برباعية نظيفة على أرض بورتو البرتغالي لينفرد بالصدارة. وسجل أهداف بروج الإسباني فيران خوتغلا (15 من ركلة جزاء)، الغاني كمال سواه (47)، الدنماركي أندرياس سكوف أولسن (52) والنروجي أنتونيو نوسا (89).

وفي لشبونة، أسقط سبورتينغ البرتغالي ضيفه توتنهام 2-صفر بهدفين قاتلين لبديليه باولينيو (90) والبرازيلي أرثر غوميش بعد ثوان من نزوله (90+3)، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة بعد "لقاء متوازن" بحسب المدرب الإيطالي للضيوف أنتونيو كونتي.

وكان كل من الفريقين حقق الفوز في مباراته الأولى، "سبيرز" على مرسيليا 2-صفر في لندن وسبورتينغ خارج أرضه 3-صفر ضد أينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" والذي استعاد توازنه بالعودة من ملعب "فيلودروم" بانتصار 1-صفر بفضل هدف سجله الدنماركي يسبر ليندستروم (43).

فرانس24/ أ ف ب

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