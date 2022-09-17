آندي ديلور وبن طالب يعودان لتشكيلة منتخب الجزائر استعدادا لوديتي غينيا ونيجيريا

كرة القدم

أعلن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي عن تشكيلة محاربي الصحراء التي ستخوض مقابلتين وديتين ضد غينيا ونيجيريا الشهر الحالي وضمت المهاجم العائد أندي ديلور بعد تقديم اعتذاره لتفضيله سابقا التركيز مع ناديه نيس الفرنسي. وضمّت التشكيلة مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز ولاعب وسط ميلان بطل إيطاليا اسماعيل بن ناصر، كما عاد إليها لاعب وسط أنجيه الفرنسي نبيل بن طالب بعد غياب طويل.

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بعد تقديم اعتذاره لتفضيله سابقا التركيز مع ناديه نيس الفرنسي، ضمت تشكيلة منتخب الجزائر لكرة القدم السبت التي ستخوض مبارتين وديتين ضد غينيا ونيجيريا الشهر الحالي، المهاجم العائد أندي ديلور.

وبعد غياب نحو سنة، قال ديلور الخميس في فيديو على موقع الاتحاد الجزائري "اعتذر للشعب الجزائري وأتوق للعودة كي أثبت لهم حبي لهذا القميص وهذا البلد".

وكان ديلور (30 عاما) أحرز لقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع "محاربي الصحراء"، لكنه قرر في تشرين الاول/اكتوبر 2021، عشية كأس الأمم في الكاميرون، تعليق مشاركاته الدولية للتركيز على نيس بعد قدومه من مونبلييه، ما أثار غضب مدرب المنتخب جمال بلماضي.

عودة بن طالب

واستدعى بلماضي السبت تشكيلة من 24 لاعباً، لمواجهة غينيا ونيجيريا في 23 و27 الشهر الجاري وديا في وهران. يذكر أن المنتخب الجزائري أخفق بالتأهل إلى مونديال قطر 2022.

وضمّت التشكيلة مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز ولاعب وسط ميلان بطل إيطاليا إسماعيل بن ناصر، كما عاد إليها لاعب وسط أنجيه الفرنسي نبيل بن طالب بعد غياب طويل.

وكان حسام الدين مريزيق، لاعب وسط شباب بلوزداد، الوحيد الناشط في الدوري المحلي، فيما غاب عن الحسابات المخضرمون رايس وهاب مبولحي، سفيان فيغولي، عدلان قديورة وياسين براهيمي.

ولم تتضمن قائمة بلماضي أسماء متداولة إعلاميا في الفترة الأخيرة من مزدوجي الجنسية، على غرار حسام عوار (ليون الفرنسي)، ياسين عدلي (ميلان الإيطالي) وراين آيت-نوري (ولفرهامبتون الإنكليزي).

وفي ما يأتي التشكيلة:

- حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كاين الفرنسي)، ألكسندر أوكيدجا (متز الفرنسي)، مصطفى زغبة (ضمك السعودي)

- الدفاع: عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، عبد القادر بدران (ضمك السعودي)، محمد أمين توغاي (الترجي التونسي)، أحمد توبة (باشاك شهير التركي)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، حكيم زدادكة (ليل الفرنسي)، رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، حسين بن عيادة (الوداد البيضاوي المغربي)

- الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، رامز زروقي (تفنتي الهولندي)، آدم زرقان (شارلروا البلجيكي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي)، نبيل بن طالب (انجيه الفرنسي)، حسام الدين مريزيق (شباب بلوزداد)

- الهجوم: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، آدم وناس (ليل الفرنسي)، يوسف بلايلي وإسلام سليماني (بريست الفرنسي)، بلال براهيمي وأندي ديلور (نيس الفرنسي)، محمد أمين عمورة ( لوغانو السويسري)

فرانس24/ أ ف ب

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