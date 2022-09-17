رقصة فينيسيوس في مرمى انتقادات عنصرية ونجوم برازيليون بينهم نيمار وبيليه يهبون للدفاع عنه

كرة القدم

سارع نجوم برازيليون في كرة القدم للدفاع عن زميلهم ومواطنهم فينيسيوس جونيور، الذي كان ضحية تصريحات عنصرية، بعد أن وصف بيدرو برافو، رئيس اتحاد وكلاء لاعبي كرة القدم في إسبانيا الخميس خلال أحد أبرز البرامج التلفزيونية الرياضية في إسبانيا، رقصته، بـ"سلوك القرود". وكتب نيمار على إنستاغرام "راوغ، ارقص فلتكن على سجيتك! سعيدا كما أنت. عليك بها يا ولدي، سنرقص في الهدف القادم". وعبر الأسطورة البرازيلي بيليه عن دعمه للاعب ريال مدريد. وكتب على تويتر "كرة القدم متعة. إنها رقصة. حفلة حقيقية".

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عبر عدد من نجوم الكرة البرازيليين بينهم نيمار وبيليه عن تضامنهم مع زميلهم ومواطنهم مهاجم ريال مدريد جونيور فينيسيوس، بعد أن كان ضحية تصريحات عنصرية على لسان رئيس اتحاد وكلاء لاعبي كرة القدم في إسبانيا بيدرو برافو، الذي طالبه فيها بالتوقف عن "التصرّف مثل القردة".

وأدلى برافو بهكذا تصريحات الخميس خلال "تشيرينغيتو شو"، أحد أبرز البرامج التلفزيونية الرياضية في إسبانيا، قائلا إن "ابن الثانية والعشرين يجب أن يتوقف عن لعب دور القرد" بعد تسجيل الأهداف بحركات رقصه الاعتيادية. وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في البرازيل.

"لا تدع أحدا يسلبك فرحتك"

قال أسطورة كرة القدم في البلاد وبطل العالم ثلاث مرات بيليه: "كرة القدم متعة. هي رقصة". وتابع في حسابه على إنستاغرام: "رغم وجود العنصرية، للأسف، لن نسمح لذلك بمنعنا من الاستمرار في الابتسام. سنستمر بمحاربة العنصرية كل يوم بهذه الطريقة: النضال من أجل حقنا بأن نكون سعداء ومحترمين". بدوره، غرد الهداف البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي نيمار "بايلا فيني جونيور" (الرقص في البرتغالية). وكتب نيمار على إنستاغرام "راوغ، ارقص فلتكن على سجيتك! سعيدا كما أنت. عليك بها يا ولدي، سنرقص في الهدف القادم". وطلب قلب دفاع البرازيل المخضرم تياغو سيلفا من مواطنه أن يواصل رقصته. وكتب "لا تدع أحدا يسلبك فرحتك".

وبعد تدفق الدعم من المشجعين وزملائه، نشر فينيسيوس جونيور بيانا، قال فيه: "لقد وقعت ضحية كراهية الأجانب والعنصرية في آن واحد. هذه رقصات للاحتفال بالتنوّع الثقافي في العالم. سواء قبلتها، احترمتها أو فقدت عقلك حيالها، لن أتوقف". وعبر الاتحاد البرازيلي للعبة عن تضامنه مع اللاعب في بيان، مدينا "التصريحات العنصرية". ورأى ريال مدريد بطل إسبانيا أنه يرفض "كل أنواع العنصرية وكراهية الأجانب " و"سيتخذ إجراءات قانونية".

وأصدر ريال مدريد بيانا لدعم فينيسيوس. وقال بطل إسبانيا وأوروبا: "يود ريال مدريد التعبير عن تأثره ودعمه لفينيسيوس جونيور، لاعب يعتبر كرة القدم نهجا للحياة من خلال الفرح والاحترام والروح الرياضية. "كرة القدم أكثر رياضة عالمية ويجب أن تكون نموذجا للقيم والتعايش".

اعتذار برافو

واعتذر برافو على تويتر، معتبرا أنه استخدم التعبير "بشكل سيء... بطريقة مجازية ليعني ‘العبث’". وقال الناقد عن رقصة مهاجم الريال، في برنامج تلفزيوني إسباني، إن هذا الاحتفال ينم عن عدم احترام المنافس، مشبها هذا التصرف بسلوك القرود، ما أثار انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرت التعليق عنصريا.

وبعدها، أوضح برافو عبر تغريدة أنه استخدم هذا التشبيه ليعبر عن أن اللاعب "يقوم بأمور غبية". وتابع "أريد أن أوضح أن تعبير يلعب كالقرد الذي أسأت استخدامه لوصف رقصة فينيسيوس احتفالا بالتسجيل كان مجازيا، نظرا لأنني لم أقصد الإساءة لأحد، فأنا أعتذر من كل قلبي."

وانضمّ فينيسيوس (22 عاما) إلى ريال مدريد عام 2018 قادما من فلامنغو، وبات لاعبا أساسيا في صفوفه، وكان صاحب هدف الفوز الوحيد في شباك ليفربول الإنكليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو الماضي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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