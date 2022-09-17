شقيق بوغبا الأكبر يمثل أمام القضاء بتهمة ابتزاز الدولي الفرنسي

كرة القدم

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أعلنت مصادر قضائية السبت أن الشقيق الأكبر للاعب منتخب فرنسا في كرة القدم بول بوغبا وأربعة أشخاص آخرين يواجهون تهما بابتزاز لاعب يوفنتوس الإيطالي.وتقدم بول بشكوى لدى النيابة العامة في تورينو في 16 تموز/يوليو، قائلا إنه كان هدفا لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو.

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يمثل الشقيق الأكبر للاعب وسط منتخب فرنسا في كرة القدم بول بوغبا وأربعة أشخاص آخرون أمام قاضي التحقيق السبت حيث يواجهون تهمة ابتزاز لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وكان ماتياس بوغبا (32 عاما) أقر انه وراء مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنكليزية والإسبانية)، في 27 آب/أغسطس الماضي توعّد فيه بالكشف عن "أمور كبيرة" عن بطل العالم.

ويعتبر الأربعة الآخرون مقربين من عائلة بوغبا وتتراوح أعمارهم بين 27 و36 عاما. واحتُجز الأشخاص الخمسة منذ يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتقدم بول بوغبا (29 عاما) بشكوى لدى النيابة العامة في تورينو في 16 تموز/يوليو، قائلا إنه كان هدفا لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو.

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ووفقا لمصادر قريبة من عائلة اللاعب اتصلت بها وكالة الأنباء الفرنسية، طُلبت مبالغ كبيرة من بول بوغبا إذا أراد تجنب نشر مقاطع فيديو مزعومة مضرة به.

تشويه سمعة

وقال لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق للمحققين إن مبتزيه أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم أنه طلب من أحد المرابطين (رجل دين) بإلقاء تعويذة على زميله في المنتخب ونجم باريس سان جرمان المهاجم كيليان مبابي، وهو أمر ينفيه.

واستهلت النيابة العامة الفرنسية تحقيقها في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري. تعالجه بشكل مشترك وحدة مكافحة العصابات في الشرطة ووحدة الجريمة المركزية. واستُمع لعدة أشخاص من قبل الشرطة، بينهم والدة اللاعب.

وكان محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته المحامية رافاييلا بيمينتا التي خلفت الراحل مينو رايولا قالوا في بيان أن "تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف. فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا".

في المقابل، أكد ماتياس، لاعب كرة القدم أيضا في الدرجات الثانية والثالثة والذي حمل ألوان منتخب غينيا خمس مرات، في تسجيلاته أن "العالم بأسره" تماما كما ناديه يوفنتوس و"الرعاة" يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقا التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسيا في يوفنتوس وإذا كان شخصا موثوقا به".

على أرض الملعب، يأمل بوغبا في حجز مكان مع بطل العالم خلال الدفاع عن لقبه في مونديال قطر 2022، لكنه مازال في مرحلة التعافي من جراحة "ناجحة" في ركبته خضع لها مطلع الشهر.

فرانس24/ أ ف ب

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