تتويج التونسية أُنس جابر بلقب شخصية العام الرياضية العربية

منحت لجنة جائزة "فاطمة بنت مبارك الإماراتية لرياضة المرأة" السبت أُنس جابر وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة للتنس، لقب شخصية العام الرياضية العربية لعام 2022، بعد أن حققت اللاعبة التونسية المصنفة ثانية عالميا نتائج استثنائية وأصبحت أول عربية على الإطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

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توجت التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة للتنس السبت، بلقب شخصية العام الرياضية العربية لعام 2022 من قبل جائزة "فاطمة بنت مبارك الإماراتية لرياضة المرأة".

ووقع الاختيار على أُنس (28 عاما) بعد أن حققت نتائج استثنائية هذا الموسم وباتت أول عربية على الإطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

كما كانت اللاعبة التونسية أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في مايو/أيار، قبل إنجازيها في التأهل إلى نهائي ويمبلدون في يوليو/تموز حين خسرت أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في سبتمبر/أيلول لكنها سقطت أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا.

وبالمناسبة، صرحت أُنس من خلال تسجيل صوتي بعد الإعلان عن تتويجها بالجائزة: "أنا سعيدة جدا، ويشرفني الحصول على هذا اللقب المميز، وشكرا لكل من يدعم المرأة العربية".

I am honored 🙏 Thank you ❤️😍 https://t.co/qOZGYRynp2 — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) September 17, 2022

وقيمة الجوائز المالية التي وزعت في مختلف فئاتها بلغت 1,7 مليون درهم (نحو 463 ألف دولار)، وفي أبرزها حصدت المصرية جيانا فاروق حاملة برونزية أولمبياد طوكيو 2022، جائزة أفضل رياضية عربية، وشيماء الكلباني بطلة الجوجيتسو (أفضل رياضية إماراتية)، ولاعبة كرة الطاولة المصرية هنا أحمد جودة (أفضل ناشئة).

فرانس24/ أ ف ب

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