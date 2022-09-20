"أزمة" مبابي تتسبب في مراجعة الاتحاد الفرنسي لحقوق صور اللاعبين

كرة القدم

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مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي يحتفل بهدف الفوز في مرمى مرسيليا (2-1) في الدوري الفرنسي في 17 نيسان/أبريل 2022.

بعد رفض مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي المشاركة في أنشطة تتعلق بشركة راعية للمنتخب الفرنسي، حسبما أفادت تقارير إعلامية، قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان الإثنين إنه سيراجع الاتفاقية الخاصة بحقوق صور اللاعبين.

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في بيان على تويتر الإثنين، كتب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه أجرى مناقشات مع المسؤولين التنفيذيين ورئيس الاتحاد والمدرب ومدير التسويق.

مضيفا "يلتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمراجعة اتفاقية حقوق الصور بينه وبين لاعبيه المختارين بأسرع ما يمكن".

وتابع البيان "يتطلع الاتحاد الفرنسي إلى العمل على الخطوط العريضة لاتفاقية جديدة، تسمح له بتأمين مصالحه مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة التي عبر عنها اللاعبون بالإجماع".

𝘊𝘖𝘔𝘔𝘜𝘕𝘐𝘘𝘜𝘌́ pic.twitter.com/qOr79QvnDn — FFF (@FFF) September 19, 2022 تغريدة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

وكانت ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن مبابي رفض المشاركة في صورة المنتخب وأنشطة رعاية مقررة يوم الثلاثاء، لأنه لا يريد الترويج لبعض العلامات التجارية المتعاقدة لرعاية المنتخب الفرنسي.

من جهته قال كيليان مبابي في بيان نشرته الشبكة "قررت عدم المشاركة في جلسة التصوير بعد رفض الاتحاد الفرنسي تغيير اتفاقية حقوق الصور مع اللاعبين".

للتذكير، تستضيف فرنسا منتخب النمسا في دوري الأمم يوم الخميس وبعدها بثلاثة أيام، ستتوجه إلى الدنمرك لمواجهة المنتخب المحلي.

فرانس24/رويترز

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