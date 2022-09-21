أمير قطر يؤكد أن أبواب المونديال مفتوحة لكافة المشجعين "دون تمييز"

مونديال قطر 2022

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمة أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نيويورك، الولايات المتحدة في 20 سبتمبر/أيلول 2022.

تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن بلاده سترحب بكافة المشجعين في كأس العالم لكرة القدم المقررة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني القادم "دون تمييز". وسبق أن كافح منظمو البطولة التي تحتضنها الإمارة الخليجية الثرية لطمأنة الجماعات الحقوقية بأن مجتمعات المثليين لن تواجه أي إجراءات في مونديال 2022.

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أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء أنه سيتم الترحيب بجميع المشجعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام "دون تمييز".

وقد كافح منظمو البطولة التي تنطلق في الدولة الخليجية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لطمأنة الجماعات الحقوقية بأن مجتمعات المثليين لن تواجه أي إجراءات في المونديال.

قال أمير دولة #قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الشعب القطري سيفتح ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم، خلال بطولة #كأس_العالم التي تستضيفها بلاده.



وأشار إلى أن البطولة ستمثل فرصة للتعارف بين الشعوب والاحتفاء بإنسانيتنا المشتركة.https://t.co/Pud9HPvagI — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 20, 2022

وصرح الشيخ تميم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس".

وتابع أمير قطر: "سوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم"، دون أن يذكر جماعات محددة.

واعتبر الشيخ تميم أنه "في هذه البطولة، التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموما، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحا للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب".

وتنتظر قطر الغنية بالغاز أن يزورها أكثر من مليون شخص خلال كأس العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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