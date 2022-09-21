الكرة الذهبية: سقراطيس.. جائزة للملتزمين بالأعمال التضامنية تحمل اسم الأسطورة البرازيلية

كرة القدم

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قالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح جائزة الكرة الذهبية الأربعاء إن المنظمين للحفل المقرر في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قرروا منح جائزة جديدة للاعبين واللاعبات الملتزمين بالأعمال التضامينة تحت مسمى "جائزة سقراطيس" تخليدا لروح أسطورة كرة القدم البرازيلية السابق بعد 11 عاما من وفاته.

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أعلن الأربعاء المنظمون لحفل الكرة الذهبية 2022 المقرر في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أنهم سيمنحون جائزة جديدة مخصصة للاعبين واللاعبات الملتزمين بمشاريع مجتمعية وخيرية، تحمل مسمى "جائزة سقراطيس" تكريما لأسطورة كرة القدم البرازيلية.

في هذا الإطار، أفادت "فرانس فوتبول" التي تمنح جائزة الكرة الذهبية في بيان: "جائزة سقراطيس ستمكن من تحديد أفضل الأعمال التضامنية التي يقوم بها الأبطال والبطلات الملتزمون بها".

وأضافت المجلة الفرنسية أنه على ضوئها ستتم مكافأة المبادرات لصالح التكامل الاجتماعي أو التنمية البيئية أو مساعدة السكان المعرضين للخطر الشديد أو ضحايا الصراعات، على نحو يشبه إلى حد ما، على سبيل المثال، حملة المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد في 2020 لصالح الأسر البريطانية المحرومة.

The @lequipe group is partnering with @peaceandsport for the creation of a societal award as part of the Ballon d'Or ceremony: the Socrates Award#ballondor pic.twitter.com/Q4PbtTAvSD — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) September 21, 2022

واختير اسم سقراطيس، لاعب كرة القدم العبقري الذي توفي في 2011، من قبل "فرانس فوتبول" بسبب انخراط لاعب الوسط الدولي البرازيلي في المسيرة الشهيرة والرومانسية "دمقرطة كورينثيان"، في خضم دكتاتورية عسكرية في بلاده خلال سنوات الثمانينيات، حيث اتخذ فريق "كورينثيانز" الذي كان يدافع عن ألوانه، الخيار الجريء لتقديم جميع قرارات النادي للتصويت.

وستمنح الجائزة الجديدة من قبل لجنة تحكيم تضم نجما برازيليا سابقا هو شقيقه الأصغر راي الذي دافع عن ألوان نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان، وأيضا ممثلين من مجلة "فرانس فوتبول" ومسؤولين عن منظمة السلام والرياضة ومقرها موناكو والتي تشرف على مشاريع التنمية وإحلال السلام عبر الرياضة.

وفي السياق، صرح راي في بيان للمجلة الفرنسية المتخصصة: "كان سقراطيس يؤمن دائما بقوة التعبئة وتحويل الرياضة لجعل المجتمع أكثر مساواة. وقد أظهر ذلك كلاعب من خلال كفاحه من أجل إعادة إرساء الديمقراطية في البرازيل خلال التجربة الثورية لدمقرطة كورنثيان". وأضاف النجم البرازيلي السابق: "بعد 11 عاما من وفاته، يظل رمزا للبطل الملتزم من أجل عالم أكثر عدلا".

وتكمل هذه الكأس الملحقة الجديدة سجل حفل الكرة الذهبية المقرر في 17 أكتوبر/تشرين الأول في مسرح شاتليه بباريس والذي سيتم خلاله منح سبع جوائز.

وإلى جانب كأس "كوبا" لأفضل لاعب شاب، وكأس "ياشين" لأفضل حارس مرمى، وكأس "غيرد مولر" لأفضل هداف، من المقرر منح جائزة أفضل فريق في العام، وجائزة سقراطيس، إلى جانب أبرز جائزتين في الحفل: الكرة الذهبية لأفضل لاعب وأفضل لاعبة في موسم 2021-2022.

وفي 2021، تم تتويج الإسبانية أليكسيا بوتياس والأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزتين المرموقتين.

فرانس24/ أ ف ب

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