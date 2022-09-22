تنس: الأسطورة روجر فيدرير سيخوض آخر مباراة في مسيرته الجمعة إلى جانب رفايل نادال بلندن

كرة المضرب

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أسطورة كرة المضرب روجيه فيدرر سيخوض آخر مباراة في مسيرته في 23 سبتمبر/أيلول بلندن إلى جانب غريمه رفايل نادال بمناسبة كأس لايفر.

في آخر مبارياته الرسمية، سيلعب النجم السويسري روجيه فيدرير الجمعة رفقة منافسه الأزلي الإسباني رافايل نادال في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي في كأس لايفر لكرة المضرب، ضد المنتخب العالمي الذي يقوده الأمريكي الأسطورة جون ماكنرو.

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روجيه فيدرير اسم يكتب بأحرف من ذهب في تاريخ كرة المضرب. فقد حاز الرياضي السويسري على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ويعتبر واحدا من أفضل اللاعبين على الإطلاق.

وكان أحدث الأسبوع الماضي خبر اعتزاله بعد مشاركته في كأس لايفر المقررة هذا الأسبوع موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية.

وسيواجه فريق الزوجي الأوروبي المكون من روجيه فيدرير ورافايل نادال نظيريهما الأمريكيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، قبل أن يسدل السويسري الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات في عمر الحادية والأربعين.

ويشكل المنتخب الأوروبي الذي يقوده السويدي بيورن بورغ، كل من الرباعي نادال وفيدرر والصربي نوفاك جوكوفيتش والبريطاني أندي موراي إضافة إلى اليوناني ستيفانوس تيستسيباس والنروجي كاسبر رود والإيطالي ماتيو بيريتيني والبريطاني كاميرون نوري.

أما المنتخب العالمي فيقوده الأمريكي الأسطورة جون ماكنرو ويمثله الكندي فيليكس أوجيه الياسيم والأرجنتيني دييغو شفارتسمان والأمريكيين تايلور فريتز وتومي بول وجاك سوك والأسترالي أليكس دي مينور.

وكان اللاعب السويسري روجيه فيدرير أعرب عن أمله في خوض آخر مباراة له إلى جانب نادال، وصرح في مؤتمر صحافي الثلاثاء قائلا "بالطبع، ستكون المناسبة فريدة إذا ما تمت"، مضيفاً "لقد تواجهنا مرات عديدة لكن الاحترام متبادل بيننا دائما".

وتابع: "بطبيعة الحال أشعر ببعض التوتر لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة وآمل في أن أكون تنافسيا" وذلك بعد غياب عن الملاعب دام أكثر من سنة بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في الركبة.

وكان آخر ظهور لفيدرير على الصعيد التنافسي حينما خسر أمام البولندي هوبرت هوركاش في ربع نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي.

وستقتصر المشاركة الأخيرة لفيدرر قبل الاعتزال على مباراة الزوجي ولن يشارك في الفردي نظرا لاستمرار معاناته من الإصابة.

من جانبه علق نادال على مشاركته مع فيدرر في مباراة الزوجي في مؤتمر صحافي عشية انطلاق المنافسات، قائلا إنها "لحظة تاريخية"، وأضاف "يغادرنا أحد أهم، إن لم يكن أهم لاعب بمسيرتي في كرة المضرب".

وأردف، "في النهاية، ستكون هذه اللحظة صعبة. أنا متحمس وممتن جداً للعب بجانبه".

فرانس24/أ ف ب

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