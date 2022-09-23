قطر ترد على "المشككين" بأنها واثقة من قدراتها التنظيمية باستضافتها مونديال 2022

مونديال قطر 2022

أكدت قطر على أنها ستثبت قدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم رغم "التشكيك" فيها، قبل انطلاق المونديال المقرر في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول، حسبما قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث بالإمارة الخليجية الثرية، في مقابلة نشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" الخميس مقتطفات منها.

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قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر حسن الذوادي إن بلاده ستثبت قدرتها على استضافة كأس العالم لكرة القدم رغم "التشكيك" فيها، وذلك قبل انطلاق المونديال في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتهيأ الدولة الخليجية الغنية بالغاز لاستضافة الحدث الأكبر في تاريخها حيث تتجهز لاستقبال أكثر من مليون مشجع في أول مونديال يُقام على مشارف الشتاء وفي منتصف الموسم الأوروبي من 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

#قنا_فيديو |

الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: الاستعدادات لبطولة #كأس_العالم FIFA #قطر2022 قائمة على أكمل وجه وسنكون جاهزين لاستضافة الجميع في دوحة الجميع #قنا#الأمم_المتحدة pic.twitter.com/cfRN46Y3Ht — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 22, 2022

وصرح الذوادي في مقابلة نشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" الخميس مقتطفات منها: "دولة قطر تخطت منذ وقت طويل مرحلة الرد على المشككين في قدرتها على استضافة بطولة كأس العالم". وأضاف: "إننا منذ اليوم الأول كنا على يقين أن الأفعال على أرض الواقع هي التي ستثبت للجميع قدرة قطر على استضافة بطولة كبيرة بحجم كأس العالم".

وتتوقع قطر أن يزورها أكثر من مليون شخص خلال المونديال. وقد تم الانتهاء من الأعمال في كل ملاعب كأس العالم الثمانية، وتتركز الأنظار حاليا على مسائل النقل والإقامة للأعداد الهائلة من المشجعين.

وكانت الإمارة الخليجية أكدت أن "الجميع مرحب بهم" في كأس العالم، مشيرة إلى إصلاحات في قوانين العمل بما في ذلك الحد الأدنى للأجور بعد انتقادات طالتها حيال مسألة حقوق العمال الأجانب. ويصر المنظمون أيضا على أنه سيكون هناك أماكن إقامة كافية لجميع المشجعين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة.

كما أشار الذوادي إلى أن بلاده ومنذ فوزها بشرف استضافة كأس العالم في 2010 قد نظمت "الكثير من الأحداث المهمة التي ردت على كل المشككين، ومنها كأس العرب (...) قطر 2021، والتي كانت أكثر فرصة تم خلالها تجربة الخطط التشغيلية للمونديال بشكل متكامل".

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس أن مبيعات مرحلة اللحظة الأخيرة ستنطلق في 27 أيلول/سبتمبر وستستمر حتى نهاية المونديال. وكان المنظمون قالوا قبل شهر إنه قد تم بيع 2,45 مليون تذكرة، فيما أعلنت فيفا بأن إجمالي عدد التذاكر سيبلغ 3010679، بما في ذلك تذاكر مرحلة اللحظة الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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