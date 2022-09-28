التعادل يطبع مباريات المغرب وقطر والسعودية الودية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

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في إطار المباريات الودية التي تجريها المنتخبات العربية استعدادا لمونديال قطر2022، تعادل المنتخب المغربي الثلاثاء مع منتخب الباراغواي، بنتيجة صفر لمثله خلال مباراة احتضنها ملعب مدينة إشبيلية الإسبانية. نفس النتيجة طبعت مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأمريكي الثلاثاء على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية، في ختام معسكر الأخضر استعدادا للنهائيات. أما قطر مستضيفة النسخة الحالية من المونديال، فتعادلت بنتيجة هدفين لمثلهما مع تشيلي في اللقاء الودي الذي جمعهما الثلاثاء على ملعب فيولا بارك بفيينا، واضعة بذلك الحد لخسارتين متتاليتين.

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اكتفى المنتخب المغربي بالتعادل السلبي مع الباراغواي خلال المباراة الودية التي جمعتهما في مدينة إشبيلية الإسبانية الثلاثاء استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان المنتخب المغربي يأمل في تحقيق فوزه الثاني على أحد منتخبات أمريكا الجنوبية بعد أن حقق ذلك الأسبوع الماضي، حيث خسر أمامها ثماني مرات سابقا (3 أمام الأرجنتين ومرتين أمام البرازيل وواحدة أمام كل من الأوروغواي وكولومبيا والبيرو) فيما بات في رصيده تعادلين (الآخر أمام تشيلي).

وأجرى الركراكي الذي خلف البوسني وحيد خليلوزيتش المقال من منصبه، تغييرين على التشكيلة التي بدأت ضد تشيلي مشركا في الهجوم ريان ماي بدلا من يوسف النصيري وأمين حارث لاعب الوسط بدلا من سليم أملاح، فيما أبقى على حكيم زياش أساسيا.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة في المونديال الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا، فيما فشلت الباراغواي في حجز بطاقتها عن التصفيات الأمريكية الجنوبية.

وفي سياق المباريات الودية استعدادا للمونديال، تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأمريكي الثلاثاء على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية، في ختام معسكر الأخضر استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022.

وافتقد الأخضر في المباراة لجهود أربعة من عناصره الأساسية، هم سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد العويس بداعي الإصابة، وسالم الدوسري الذي أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية.

وكانت السعودية تعادلت مع الإكوادور سلبا الجمعة، بينما خسر المنتخب الأمريكي أمام نظيره الياباني بنتيجة صفر-2 في نفس اليوم.

وكان الشوط الأول جيدا من جانب الأخضر الذي كاد أن يباغت منافسه بهدف مبكر في أول ثلاثين ثانية، لكن كرة سلطان الغنام القوية تصدى لها الحارس مات تورنر وحولها للركنية.

ولاحت فرصة أخرى للأخضر عندما تلقى هتان باهبري كرة على مشارف منطقة الجزاء، صوبها قوية بجوار القائم في الدقيقة الـ 14. ومن كرة لم يوفق الدفاع في تشتيتها بالشكل الصحيح، كاد المنتخب الأمريكي أن يسجل هدفا، لكن تصويبة تايلر آدمز مرت بمحاذاة المرمى.

وأضاع الأخضر فرصة محققة عندما تهيأت الفرصة أمام فراس البريكان لكن الحارس تصدى لها ببراعة، وغابت الهجمات الخطرة في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني تهيأت فرصة للولايات المتحدة لكن محمد الربيعي كان حاضرا عندما تصدى لكرة خيسوس فيريرا وأمسكها على دفعتين، رد عليها البديل فهد المولد بتصويبة قوية مرت بجانب القائم قبل أن يتألق الحارس الأمريكي ويتصدى لكرة هيثم عسيري القوية (70).

من جانبه، تعادل المنتخب القطري بنتيجة 2-2 مع تشيلي في اللقاء الودي الذي جمعهما الثلاثاء على ملعب فيولا بارك بالعاصمة النمساوية فيينا، تحضيرا لنهائيات كأس العالم 2022، واضعا الحد لخسارتين متتاليتين.

وكان "العنابي" قد سقط امام منتخب كرواتيا لما دون 23 عاما صفر-3 الثلاثاء الماضي وأمام كندا بنتيجة صفر-2 الجمعة، لتأتي نتيجة التعادل وتعيد بعض الثقة لمستضيف المونديال.

ويدين المنتخب القطري بتجنب الخسارة لحارس مرماه مشعل برشم الذي تصدى لركلة جزاء نفذها نجم مرسيليا الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي السابق ألكسيس سانشيس.

وسجل للمنتخب القطري أكرم عفيف وحسن الهيدوس، فيما أحرز لمنتخب تشيلي سانشيس وأرتورو فيدال.

وبدأ فريق المدرب الإسباني فيليكس سانشيس المباراة على نحو مثالي خصوصا من النواحي الدفاعية بعدما أحكم إغلاق المناطق الخلفية واعتمد على المرتدات، لكن خطأ من عفيف كلفه التأخر عندما مرر غابريال سواسو لسانشيس استثمرها بشكل جيد في الشباك.

فرانس24 / أ ف ب / رويترز

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