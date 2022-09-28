غداة خسارة "النسور" أمام البرازيل... الاتحاد التونسي لكرة القدم يدين بشدة رمي الموز على ريشارليسون

كرة القدم

دان الاتحاد التونسي لكرة القدم الأربعاء رمي الموز على المهاجم البرازيلي ريشارليسون خلال المباراة الودية التي جمعت بين "نسور قرطاج" والبرازيل مساء الثلاثاء في باريس. وقال في بيان "إن تأكد من خلال التثبت في هوية الشخص الذين قام برمي الموز بأنه تونسي فإننا نعتذر نيابة عنه وباسم كل التونسيين".

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دان الاتحاد التونسي لكرة القدم الأربعاء بشدة رمي الموز على المهاجم البرازيلي ريشارليسون خلال المباراة الودية التي جمعت بين "نسور قرطاج" والبرازيل مساء الثلاثاء في باريس، واعتبره فعلا عنصريا.

وفي حين أشاد "بالسلوك المثالي للأغلبية الساحقة من الجماهير التونسية" التي كانت حاضرة، قال الاتحاد التونسي في بيان: "ندين وبشدة أي ممارسة عنصرية قد تحدث في أي ملعب في العالم، وإن تأكد من خلال التثبت في هوية الشخص الذين قام برمي الموز بأنه تونسي فإننا نعتذر نيابة عنه وباسم كل التونسيين".

تم رمي الموز من مدرجات الجماهير بملعب "بارك دي برانس" في اتجاه ريشارليسون الذي كان يحتفل بهدفه في مرمى تونس في مباراة انتهت بفوز منتخب "السامبا" 5-1.

وكتب اللاعب البرازيلي المحترف مع توتنهام الإنكليزي على صفحته الرسمية في موقع تويتر: "لا للعنصرية".

من جهته، أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانا على تويتر قال فيه "للأسف، تم رمي موزة على أرض الملعب باتجاه ريشارليسون. يؤكد الاتحاد البرازيلي موقفه المناهض للعنصرية ونبذ أي تصرف متحيز".

فرانس24/ أ ف ب

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