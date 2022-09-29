مونديال قطر 2022: الدوحة تلغي إجراءات الحجر الصحي للمسافرين وتعلن عدم إلزامية لقاح كوفيد للمشجعين

مونديال قطر 2022

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر الخميس أن وزراة الصحة ألغت إجراءات الحجر الصحي لجميع القادمين إلى البلاد، مشيرة بالتالي إلى أن لقاح كوفيد لن يكون إلزاميا للمشجعين الذين سيأتون لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستجري من في 20 نوفمبر/تشرين الثاني لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول.

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر الخميس أن لقاح كوفيد لن يكون إلزاميا لجميع المسافرين القادمين إلى الإمارة الخليجية، بمن فيهم للمشجعون الذين سيأتون لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت اللجنة إن "وزارة الصحة قامت بإلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، الحاصلون على اللقاح أو غير المحصنين وبغض النظر عن بلد المغادرة".

على المتوجيهن لقطر تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد حين السفر

لكن، يتوجب على كافة الزائرين فوق سن السادسة تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد قبل الصعود على متن الطائرات المتوجهة إلى قطر لحضور البطولة. كما يتوجب إحضار شهادة اختبار "بي سي آر" بنتيجة سلبية صالحة لمدة 48 ساعة أو اختبار المستضد السريع (رابيد تست) بنتيجة سلبية صالحة لمدة 24 ساعة، من موعد الرحلة المجدولة إلى دولة قطر، علما أن الاختبارات السريعة الذاتية غير سارية بالنسبة للمسافرين، بحسب موقع وزارة الصحة.

أما "في حال اكتشاف أي إصابة بالفيروس [في قطر] ستخضع لتدابير العزل الصحي" من خلال العزل خمسة أيام ثم ارتداء الكمامة خمسة أيام. ويبقى "ارتداء الكمامة إلزاميا في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام".

الخدمات الصحية للحالات الطارئة ستتوفر "بالمجان لحاملي بطاقة هيا"

وقالت الدوحة إنه بإمكان زوار قطر الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أي من المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة، مضيفة إن الخدمات الصحية للحالات الطارئة والعاجلة في المستشفيات الحكومية ستتوفر "بالمجان لحاملي بطاقة هيا".

هذا، ويتعين على المسافرين القادمين إلى دولة قطر تحميل وتفعيل تطبيق "احتراز" على هواتفهم المحمولة عند الوصول إلى منافذ الدولة.

ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر إلى الدولة البالغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة.

فرانس24/ أ ف ب

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