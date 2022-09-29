نزولا عند طلب اللاعب.. نادي بريست الفرنسي يفسخ عقد المهاجم الجزائري الدولي يوسف بلايلي

كرة القدم

فسخ نادي بريست الفرنسي العقد الذي يربطه بالدولي الجزائري يوسف بلايلي، وفقا ما أعلنه الخميس في بيان، مضيفا أن القرار تم بناء على طلب من اللاعب لعدم شعوره بالراحة في صفوف الفريق. وكان بلايلي (30 عاما) قد انتقل إلى صفوف بريست قادما من نادي قطر القطري في كانون الثاني/يناير الماضي.

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أعلن نادي بريست الفرنسي الخميس في بيان أنه فسخ عقد مهاجمه الجزائري الدولي يوسف بلايلي، بناء على طلب من اللاعب لعدم شعوره بالراحة في صفوف الفريق.

وقال بريست إن بلايلي "لم يكن يشعر بالراحة بشكل يومي لا سيما في ظل ابتعاده عن عائلته وكان من الصعب عليه أن يستمر في هذا الطريق". وتابع: "من أجل استعادة توازنه وخير المجموعة، قررنا أن نضع حدا للعقد الذي يربط بيننا" نافيا الاتهامات التي وردت في الصحف المحلية في الأيام الأخيرة معتبرا أن القرار ناجم عن "مسائل شخصية".

وكان بلايلي (30 عاما) قد انتقل إلى صفوف بريست قادما من نادي قطر القطري في كانون الثاني/يناير الماضي. بعد فترة تأقلم وجيزة، أنهى الموسم بقوة بتسجيله ثلاثة أهداف في آخر خمس مباريات لفريقه. بيد أن بداية الموسم الحالي لم تكن جيدة بالنسبة إليه إذ اكتفى بتمريرتين حاسمتين في آب/أغسطس.

وذكرت تقارير صحافية أن بلايلي ترك أضرارا بقيمة تراوح بين 30 و50 ألف يورو في المنزل الذي كان يستأجره الموسم الماضي، وكان يتأخر عن التمارين كما أنه لم يظهر المستوى الفني المطلوب بالإضافة إلى رفضه التقاط الصورة التذكارية مع فريقه مطلع الموسم الحالي.

فرانس24/ أ ف ب

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