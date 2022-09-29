وصفها بـ"عملية استيلاء ثقافي".. المغرب يطالب شركة "أديداس" بسحب قمصان لمنتخب الجزائر لكرة القدم

كرة القدم

طالب المغرب شركة "أديداس" الألمانية بسحب قمصان لمنتخب الجزائر لكرة القدم بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي، حسب ما أفاد محامي وزارة الثقافة الخميس. وأدان مصدر في وزارة الثقافة ما وصفه بـ"عملية استيلاء ثقافي".

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طالب المغرب شركة "أديداس" بسحب قمصان لمنتخب الجزائر لكرة القدم "في أجل 15 يوما" بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عدّه "سرقة ثقافية"، وفق ما أفاد محامي وزارة الثقافة مراد العجوطي الخميس.

وكان عملاق الألبسة الرياضية الألماني قد نشر الأسبوع الماضي على موقع تويتر صورا لطقم جديد من قمصان "ثعالب الصحراء"، موضحا أن تصميمها "مستوحى من التاريخ والثقافة" و"التصاميم العريقة لقصر المشور" بمدينة تلمسان الجزائرية.

لكن وزارة الثقافة المغربية اعتبرت أن هذه التصاميم "سرقة لأنماط من الزليج المغربي نسبت إلى الجزائر"، وقررت تبعا لذلك توكيل المحامي العجوطي لمطالبة الشركة الألمانية بسحب تلك الأقمصة من السوق، بحسب ما أوضح لوكالة الأنباء الفرنسية.

ودعا مراد العجوطي إلى "سحب طاقم" من قمصان المنتخب الجزائري "في أجل 15 يوما" أو "توضيح أن الرسوم المستعملة في تصميمها تعود لفن الزليج المغربي"، وفق نص "الإنذار القضائي" الذي وجهه إلى مديرها العام كاسبر رورستاد.

وأدان مصدر من وزارة الثقافة ما وصفه بـ"عملية استيلاء ثقافي"، فيما أكد محاميها في الرسالة التي وجهها لـ "أديداس"، عبر البريد الإلكتروني ومفوض قضائي، أنها "تحتفظ بحقها في استعمال كافة الوسائل القضائية الممكنة (...) لحماية عناصر التراث الثقافي المغربي من محاولات التملك غير المشروع".

والزليج عبارة عن صناعة تقليدية رائجة في المغرب لبلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة مختلفة، ويستعمل في أرضيات وجدران البيوت أو القصور والمساجد.

يتزامن هذا الفصل الجديد من مسلسل الخلافات بين الجارتين المغاربيتين مع اقتراب موعد قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها الجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني وسط تساؤلات حول مشاركة ملك المغرب محمد السادس الذي تلقى دعوة رسمية.

فرانس24/ أ ف ب

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