بايرن يتخطى فيكتوريا بلزن بخماسية ومرسيليا يقلب تأخره لفوز كبير 4-1 على سبورتنج

لاعبو بايرن ميونخ يحتفلون بعد المبارة، ميونيخ، ألمانيا، 4 أكتوبر 2022

افتتح بايرن ميونخ الألماني مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا بفوز كبير على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف دون مقابل ليتصدر المجموعة الثالثة. وقلب مرسيليا الفرنسي تأخره لفوز 4-1 على عشرة لاعبين من سبورتنج لشبونة البرتغالي في مباراة مليئة بالأحداث أقيمت بدون جمهور باستاد فلودروم الثلاثاء.

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سجل بايرن ميونيخ 3 أهداف في أول 21 دقيقة في طريقه للفوز 5-صفر على فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، ليظل في صدارة المجموعة الثالثة، فيما حقق مرسيليا بغياب جماهيره فوزه القاري الأول هذا الموسم بتفوقه على ضيفه سبورتينغ البرتغالي المتصدر 4-1.

وخاض الفريق الألماني حتى الآن 31 مباراة في دور المجموعات بالبطولة دون هزيمة، متجاوزا بذلك الرقم السابق المسجل باسم ريال مدريد.

كما سجل الفريق 9 أهداف في آخر مباراتين لهم في جميع المسابقات بعد فوزه 4-صفر في الدوري على باير ليفركوزن يوم السبت الماضي لينهي سلسلة مؤلفة من 4 مباريات بدون انتصار في دوري الدرجة الأولى الألماني.

ووضعت أهداف ليروي ساني في الدقيقة السابعة وسيرج جنابري بعدها بـ5 دقائق وساديو ماني في الدقيقة 21 أصحاب الأرض في المقدمة بسرعة.

ولم يجد الفريق البافاري، الذي سيواجه بروسيا دورتموند في قمة الدوري الألماني يوم السبت المقبل، أي مقاومة من منافسه التشيكي واستغل الثغرات الكبيرة في دفاعه في كل فرصة سنحت له.

وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ "قام اللاعبون بعمل جيد حقا. هذه هي الطريقة المناسبة للتعامل مع مباراة كهذه. تم حسم المباراة بسرعة نوعا ما ثم سارت الأمور بعدها وفقا لما رأيتم".

وغاب توماس مولر ويوزوا كيميش بسبب إصابتهما بكوفيد-19. وكان الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط ليون جوريتسكا أصيبا بكورونا الأسبوع الماضي وعادا لتدريبات الفريق قبل عدة أيام.

مرسيليا والفوز القاري الأول

وفي الأثناء، قلب فريق مرسيلياالفرنسي تأخره لفوز كبير 4-1 على فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي والمنقوص عدديا بعدما طُرد حارسه منتصف الشوط الأول.

وتقدم مرسيليا 2-1 في الدقائق العشرين الاولى قبل أن يُطرد الحارس الإسباني أنتونيو أدان للمسه الكرة بيده خارج المنطقة، بعد أن كان تسبّب في تلقي شباكه الهدف الأول.

وبقي سبورتينغ في الصدارة برصيد 6 نقاط بعد فوزين أولين على توتنهام وأينتراخت، فيما بات في رصيد كل من الأخيرين 4 نقاط مقابل 3 لمرسيليا، على أن تتجدد المواجهتان ذاتهما الأربعاء المقبل ولكن في لشبونة ولندن.

وتأخر انطلاق المباراة مدة 20 دقيقة بعد تأخر وصول حافلة فريق سبورتينغ الى ملعب فيلودروم بسبب زحمة السير.

وهذا الفوز الثاني فقط لمرسيليا، بطل عام 1993، في مبارياته الـ18 الاخيرة في دوري الأبطال، مقابل 16 خسارة.

وأقيمت المواجهة خلف أبواب موصدة تنفيذا لعقوبة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) بعد الحوادث التي وقعت خلال مباراة مرسيليا الاخيرة على أرضه ضد فرانكفورت في الجولة الثانية بعدما ألقى جماهيره المقذوفات والقنابل الدخانية واستخدموا الليزر.

فرانس24/ أ ف ب

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