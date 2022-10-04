مدرب الريال أنشيلوتي يحذر لاعبيه من "خصم خطير" ويطالبهم باللعب بـ"هوية مختلفة" أمام شاختار

دوري أبطال أوروبا

لم يكن مستوى ريال مدريد في مباراته أمام أوساسونا الأحد بالشكل الذي يسمح له بالخروج من المقابلة بثلاث نقاط، ما دعا مدربه الإيطالي كارلو إنشيلوتي إلى تحذيره مما ينتظره أمام فريق شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، مطالبا اللاعبين بإظهار "سلوك مختلف، هوية مختلفة"، ومحذرا في الوقت نفسه من "خصم خطير للغاية".

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يبدو أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قلق من تواضع أداء لاعبي فريقه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وطالبهم بإظهار "سلوك مختلف، هوية مختلفة" الأربعاء ضد شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعثر أول هذا الموسم للنادي الملكي بتعادله الأحد في الدوري المحلي مع أوساسونا 1-1.

وشدد أنشيلوتي الثلاثاء عشية الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة على "أنها مباراة مهمة للغاية من أجل البقاء في صدارة المجموعة بتسع نقاط. علينا أن نظهر سلوكا مختلفا، هوية مختلفة، مقارنة بالأحد. مع الأخذ في الاعتبار أن خصمنا خطير للغاية وقد بدأ هذه المجموعة بشكل جيد جدا".

ويتصدر ريال بعد فوزه بمباراتيه الأوليين في المجموعة على سلتيك الإسكتلندي (3-صفر) ولايبزيغ الألماني (2-صفر)، فيما فاز شاختار على لايبزيغ 4-1 وتعادل مع سلتيك 1-1.

وبالإضافة لعودة الهداف كريم بنزيمة الذي شارك في مباراة الأحد بعد غياب لشهر بسبب الإصابة وفرط بفرصة منح فريقه فوزه التاسع في جميع المسابقات بإهداره ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، سيستعيد ريال خدمات لوكاس فاسكيس وصانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش بعدما غابا عن لقاء أوساسونا.

غياب داني سيبايوس

وفي المقابل، كشف أنشيلوتي أن داني سيبايوس "عانى من مشكلة في أوتار المأبض" أثناء التمارين وسيغيب بالتالي عن لقاء شاختار على ملعب "سانتياغو برنابيو"، على غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي ما زال يعاني من مشكلة في عرق النسا، لكنه بات "أفضل بكثير بعد العلاج الذي قام به أمس (الإثنين). سنرى ما إذا كان سيشارك في مباراة خيتافي (السبت في الدوري الإسباني)..."، لكن "بالتأكيد سيكون حاضرا لمباراة الإياب ضد شاختار" الثلاثاء المقبل.

ويخوض ريال المباراة وهو مرشح لفوز ثالث تواليا، لكن المدافع داني كارفاخال حَذِرٌ لأنه "لا أعرف من الذي يحسب احتمالات المباريات. كل ما بإمكاني تأكيده لكم أن ريال مدريد هو من بين خمسة فرق مرشحة للفوز بدوري الأبطال".

وأبدى كارفاخال أسفه لما يمر به شاختار الذي أُجبِرَ على خوض مبارياته البيتية في العاصمة البولندية وارسو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلا "من المخزي أننا ما زلنا نختبر مثل هذه المواقف في عام 2022، ألا يكون فريق قادرا حتى على اللعب في بلده. إنه أمر مؤسف حقا".

وتابع "لكن رؤية شاختار يتنافس على أعلى المستويات وينال أربع نقاط بعد جولتين، تظهر أيضا أن كرة القدم يمكن أن تولد القليل من الحماس في البلاد. إنه أمر جميل. أحيانا، يُمكن لكرة القدم أن تساعد بعض الشيء".

فرانس24/ أ ف ب

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