سان جيرمان يتعادل مع بنفيكا بهدف عكسي بمرماه وريال مدريد يحقق نصرا أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

نونو مينديز في صراع مع أنطونيو سيلفا لاعب لشبونة في 5 أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا.

فشل ناديا بنفيكا البرتغالي وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في فك شراكة صدارة المجموعة الثامنة، بانتهاء قمتهما بالتعادل 1-1 الأربعاء في الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما حقق ريال مدريد نصرا متوقعا على شاختار الأوكراني ويحقق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات.

إعلان اقرأ المزيد

تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع مضيفه بنفيكا بعد أن سجل لاعب الوسط دانيلو بيريرا هدفا بالخطأ في مرماه ليعادل الهدف الرائع لزميله ليونيل ميسي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

واندفعت الكرة بعيدا عن بيريرا نحو الشباك في الدقيقة 41 بعد أن حاول جونكالو راموس مهاجم بنفيكا لعب الكرة برأسه لكنه أخطأ تقدير تمرير عرضية من زميله لاعب الوسط إنزو فرنانديز.

وكان ميسي قد منح باريس سان جيرمان التقدم في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة بعد تمريرة من نيمار.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة برصيد سبع نقاط بالتساوي مع بنفيكا صاحب المركز الثاني ويأتي يوفنتوس في المركز الثالث بعد أن حصد أول ثلاث نقاط له بالفوز 3-1 على أرضه على مكابي حيفا.

ريال مدريد يفوز على شاختار

سجل البرازيليان رودريجو وفينيسيوس جونيور في الشوط الأول ليقودا ريال مدريد لفوز سهل 2-1 على شاختا دونيتسك ضمن المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وهيمن ريال مدريد حامل اللقب على مجريات المباراة منذ البداية ومنح رودريجو فريقه التقدم في الدقيقة 13 بتسديدة من زاوية من على حدود منطقة الجزاء.

وعزز فينيسيوس تقدم الفريق في الدقيقة 28 من تسديدة من مسافة قريبة بعدما استطاع ضرب مصيدة التسلل.

وقلص أولكسندر زوبكوف الفارق لصالح الفريق الأوكراني لينهي هجمة مرتدة قبل 5دقائق على نهاية الشوط الأول بتسديدة بهلوانية رائعة.

وكان أناتولي تروبين حارس مرمى شاختار أبرز نجوم الشوط الثاني بعدما تصدى ببراعة لعدة فرص من ريال كان ستعزز من تفوقه.

وبهذا الفوز، يحقق ريال العلامة الكاملة في صدارة المجموعة بعد ثلاث مباريات، بينما يحل شاختار ثانيا بـ4 نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام لايبزيج صاحب المركز الثالث.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك