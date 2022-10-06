من جدة إلى الدوحة سيرا على الأقدام: مشجع سعودي في رحلة "مجنونة" لجلب النظر إلى مونديال قطر

مونديال قطر 2022

بدأ مشجع سعودي رحلة فريدة ومنفردة وصفها أقرباؤه بأنها "مجنونة"، بالسير على الأقدام من منزله بجدة على ساحل البحر الأحمر آملا بالوصول إلى الدوحة في الوقت المناسب لحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. ويريدها رحلة موثقة لآلاف من متابعيه عبر تطبيق "سناب شات".

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رحلة "مجنونة" عبر الصحراء القاحلة.. جولة شاقة ومنفردة وسط حرارة عالية.. مغامرة فريدة وتجربة شخصية استثنائية، تبدأ في جدة السعودية وتنتهي بالدوحة القطرية.. والهدف متنوع يمزج بين الرياضة والسياحة والأخوة، يأمل من خلاله مشجع سعودي حضور كأس العالم 2022 من حيث يدخل منتخب بلاده المنافسة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني أمام الأرجنتين.

كان عبد الله السلمي يتابع برنامجا تلفزيونيا استضاف مسؤولا قطريا كبيرا تحدث عن تجربة "استثنائية" خلال البطولة المقررة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول، لتخطر برأسه فكرة عبور شبه الجزيرة العربية سيرا على الأقدام نحو الدوحة.

فتعهد الرجل البالغ من العمر 33 عاما لنفسه السفر "مهما حدث، حتى لو اضطر إلى المشي"، وذلك بهدف تسليط الضوء على الحماسة في الشرق الأوسط تجاه البطولة التي تقام لأول مرة بالمنطقة. ويريدها رحلة موثقة لآلاف من متابعيه عبر تطبيق "سناب شات".

رحلة منفردة على مسافة 1600 كلم وسط حرارة عالية

ويعتبر السلمي نفسه أصلا "قطريا مهتما جدا بكأس العالم هذه ونجاحها"، كما أسر لوكالة الأنباء الفرنسية وهو يحتمي من أشعة الشمس قرب شجيرات على جانب الطريق في بلدة الخاصرة على بعد 340 كلم جنوب غرب الرياض، حاملا حقيبة ظهر وضع عليها العلمين السعودي والقطري.

لكن البعض من أقرباءه وصفوا هذه المغامرة الجريئة بأنها "مجنونة"، كيف لا وهي تقوم على المشي في رحلة منفردة تستمر شهرين على مسافة 1600 كلم تمتد من مسقط رأسه بجدة على ساحل البحر الأحمر إلى الدوحة. وهو يسعى قطع 35 كلم في اليوم.

الحقيقة أن السلمي يتمتع بخبرة طويلة في رحلات المشي، سواء في كندا أو بأستراليا حيث كان يعيش. وعادة ما يخرج عند شروق الشمس ويمشي حتى الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف صباحا قبل العودة إلى المنزل للاستراحة بضع ساعات ثم العودة في فترة ما بعد الظهر والاستمرار في المشي حتى غروب الشمس.

الدجاج والأرز في محطات الوقود.. الاستحمام وغسل الملابس في المساجد

وتوضح منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل الحياة على الطريق، من الحياة العادية إلى العقبات التي يواجهها وبينها البحث ليلا عن مكان للنوم. كما أنه يسجل محادثاته مع السعوديين الذين يلتقي بهم على طول الطريق، وكثير منهم يقدم وجبات خفيفة وعصيرا لمساعدته على مواصلة رحلته.

وهو يعيش على طعام يمكنه شراؤه من محطات الوقود غالبا ما يكون عبارة عن الدجاج والأرز، فيما يقوم بالاستحمام وغسل ملابسه في المساجد.

ويشرح أنه كوفئ بمشاهدة المناظر المتنوعة في المملكة وهو أمر لم يكن يقدره تماما من قبل. وتابع: "المشي من جدة إلى الدوحة يختلف كل 100 كلم. يعني أول 100 كلم كثبان رملية ثم جبال ثم أراض فارغة ثم مزارع"، مضيفا: "سأمر في جميع التضاريس في بلد واحد في غضون شهرين. هذا شيء جميل".

خطة السلمي: حضور مباراة السعودية الافتتاحية أمام.. ليونيل ميسي

رغب السلمي بإلهام السعوديين الآخرين للتفكير في القيام برحلات عبر بلدهم، قائلا: "أريد أن أظهر للناس أن المشي لمسافات طويلة رياضة جميلة، حتى لو كان الطقس صعبا هنا في السعودية، وحتى لو كانت التضاريس صعبة...".

وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، سيصل السلمي إلى الدوحة في الوقت المناسب لحضور مباراة السعودية الافتتاحية في مواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد ذلك بأربعة أيام سيحضر مباراة "الأخضر" أمام بولندا.

ويعلق المشجع السعودي آمالا كبيرة على منتخب بلاده، الذي يخوض نهائيات كأس العالم ست مرات بلغ خلالها الأدوار الإقصائية مرة واحدة فقط خلال ظهوره الأول عام 1994 بالولايات المتحدة.

علاوة مزياني - مع أ ف ب

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