الدوري الإنكليزي: تغريم مانشستر سيتي بسبب اجتياح جماهيره للملعب عقب فوزه باللقب

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عاقب الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي بغرامة مالية بلغت نحو 293 ألف دولار، بسبب حادثة اقتحام جماهيره أرضية الميدان عقب فوزه على آستون فيلا 3-2 وتتويجه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في مايو/أيار المنصرم. فبعد اجتياح أرضية ملعب "الاتحاد" تعرض روبن أولسن حارس مرمى فيلا لاعتداء فيما انهارت العارضة من أحد طرفيها تحت وطأة الأنصار.

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غُرّم نادي مانشستر سيتي بمبلغ وقدره 260 ألف جنيه (نحو 293 ألف دولار) لاقتحام أنصاره الملعب بعد تفوقه على ليفربول وتتويجه بلقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في مايو/أيار.

وانهمرت الجماهير على أرضية ملعب "الاتحاد" بعد أن نجح سيتي في قلب تأخره صفر-2 إلى فوز 3-2 على آستون فيلا ما سمح له بالتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة ليحسم اللقب في صالحه.

وعلى إثرها، تعرض روبن أولسن حارس مرمى فيلا لاعتداء خلال الفوضى في حين انهارت العارضة من أحد طرفيها تحت وطأة الأنصار.

وذكر الاتحاد الإنكليزي للكرة في بيان "أقر النادي بالإخفاق في التأكد من أن جمهوره، وكل من يزعم بأنه من المشجعين أو المنتمين، تصرفوا بشكل منضبط وامتنعوا عن اتباع سلوك عنيف أو للتهديد أثناء التعدي على أرض الملعب عقب صفارة النهاية".

وشهدت الأسابيع الأخيرة من موسم 2021-2022 ظاهرة اقتحام الملاعب في الدوري الإنكليزي. إذ كان إيفرتون قد تعرض الشهر الماضي لغرامة قدرها 300 ألف جنيه عندما نزل مشجعوه إلى أرض الملعب في نهاية مباراة فريقهم ضد كريستال بالاس عندما ضمن "توفيز" البقاء ضمن أندية النخبة.

وفي دوري "تشامبيونشيب" (الدرجة الأولى) قام أحد مقتحمي ملعب "سيتي غراوند" بنطح بيلي شارب مهاجم شيفيلد خلال هزيمة فريقه في الدور نصف النهائي من الملحق المؤهل إلى الدرجة الممتازة أمام نوتنغهام فوريست.

كما كشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية الشهر الماضي عن تسجيل 441 اقتحاما في ملاعب المملكة وويلز الموسم الماضي، ما يعني زيادة قدرها 127 بالمئة مقارنة بموسم 2018-2019، الموسم الأخير الكامل الذي لم يتأثر بتداعيات جائحة كورونا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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