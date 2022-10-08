الاتحاد الجزائري لكرة القدم يمدد عقد المدرب جمال بلماضي حتى مونديال 2026

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لاعبو المنتخب الجزائري يحتفون بمدربهم جمال بلماضي بعد الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، في 19 تموز/يوليو 2019.

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف الجمعة تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي لغاية مونديال 2026. وفرض بلماضي الذي قاد الجزائر للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019، نفسه على رأس "ثعالب الصحراء" منذ توليه منصبه عام 2018 وكان ينوي الرحيل بعد مونديال قطر، لكن فشل الجزائر في التأهل عند الحاجز الأخير أمام الكاميرون بدّل حساباته.

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جمال بلماضي باق على رأس منتخب الجزائر لكرة القدم حتى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، هذا ما أعلنه رئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفيزف في حديث للإذاعة الجزائرية الجمعة.

وقال زفيزف بخصوص بلماضي بعد تكهنات وغموض بشأن مستقبله مع المنتخب الوطني "لم تُطرح مشكلة تجديد عقده مع المنتخب. سيبقى حتى كأس العالم 2026".

وفرض بلماضي (46 عاما) الذي قاد الجزائر للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019، نفسه على رأس "ثعالب الصحراء" منذ توليه منصبه عام 2018. أشرف لاعب الوسط الدولي السابق قبل ذلك على منتخب قطر ونادي الدحيل.

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وكان بلماضي ينوي ترك منصبه بعد مونديال قطر، لكن فشل الجزائر في التأهل عند الحاجز الأخير أمام الكاميرون بدّل حساباته.

وسيكون أمام بلماضي تحدي كأس أمم أفريقيا مطلع 2024 في ساحل العاج، عقب مشاركة محبطة في النسخة الأخيرة في الكاميرون، بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم 2026.

فرانس24/ أ ف ب

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