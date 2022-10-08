الدوري الإنكليزي: الآلة الهجومية لمانشستر سيتي تواصل عروضها المثيرة وتوتنهام يستعيد نغمة الانتصارات

النرويجي إرلينغ هالاند وزميله الإنكليزي فيل فودين تقاسما ستة أهداف بالتساوي سجلاها في مرمى مانشستر يونايتد ليقودا فريقهما سيتي للفوز على ضيفه وجاره 6-3 في المباراة التي جمعت قطبي مانشستر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

تحولت الآلة الهجومية لمانشستر سيتي إلى شبح مخيف أمام خطوط دفاع خصومه. فبعد جاره مانشستر يونايتد الذي ألحق به هزيمة نكراء الأحد الماضي، يأتي الدور اليوم السبت على ضيفه ساوثمبتون الذي أمطر شباكه برباعية نظيفة، ليتصدر الترتيب مؤقتا، في انتظار نتيجة القمة بين أرسنال وليفربول. فيما استعاد توتنهام نغمة الانتصارات، وعاد بالنقاط الثلاث من أرض برايتون 1-صفر.

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بشغف كبير للوصول إلى الشباك في أكثر مناسبة يواصل مانشستر سيتي عبر آلته الهجومية عروضه التهديفية المثيرة، فأتخم شباك ضيفه ساوثمبتون برباعية نظيفة في المرحلة العاشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم، ليتصدر الترتيب بانتظار لقاء القمة بين أرسنال وليفربول الأحد، في حين تابع توتنهام وتشلسي تقدمها في الترتيب بتحقيقهما الفوز.

وكان سيتي ألحق بجاره مانشستر يونايتد هزيمة نكراء 6-3 الأحد الماضي قبل أن يضيف خماسية نظيفة في شباك كوبنهاغن الدنماركي في دوري الأبطال منتصف الأسبوع، فرفع رصيده من الأهداف في الدوري المحلي تحديدا إلى 33 هدفا في 9 مباريات أي بمعدل 3.6 في المباراة الواحدة.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده في المركز الأول إلى 23 نقطة مقابل 21 لأرسنال.

توتنهام يستعيد نغمة الانتصارات

واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بعد خسارته دربي شمال لندن أمام أرسنال 1-3 الأسبوع الماضي وعاد بالنقاط الثلاث من أرض برايتون 1-صفر، علما أن الأخير كان انتزع تعادلا مثيرا من ليفربول في عقر دار الأخير 3-3 الأسبوع الماضي.

وكان توتنهام اكتفى بالتعادل السلبي أيضا مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري الأبطال منتصف الاسبوع.

ومرة جديدة لعب هداف توتنهام هاري كاين دور المنقذ لفريقه بتسجيل هدف المباراة الوحيدة إثر تمريرة من العاجي إيف بيسوما في الدقيقة 22.

وحقق نيوكاسل فوزا ساحقا بدوره على برنتفورد 5-1. وقلب بورنموث تخلفه أمام ضيفه ليستر سيتي إلى فوز 2-1.

وتقام الأحد 4 مباريات فيلعب كريستال بالاس مع ليدز يونايتد، وست هام مع فولهام، أرسنال مع ليفربول وإيفرتون مع مانشستر يونايتد، وتختتم الإثنين بلقاء نوتنغهام فوريست مع أستون فيلا.

فرانس24/ أ ف ب

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