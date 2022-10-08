تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميا والمغرب في صدارة الدول العربية

كرة القدم

لاعبو المنتخب المغربي يعبرون عن فرحتهم بعد تسجيل هدف في مرمى الغابون بنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022

تصدرت البرازيل تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم المعلن عنه الخميس أمام بلجيكا التي هيمنت على الصدارة بين تشرين الأول/أكتوبر 2018 وآذار/مارس 2022. وعربيا، جاء المغرب في المرتبة (22)، تونس (30)، الجزائر (37)، قطر (50) والسعودية (51). ودخلت إيران نادي العشرين لتكون الأفضل آسيويا.

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أكدت البرازيل أحقيتها في اعتلاء ترتيب الفيفا لمنتخبات كرة القدم، لتوسع الفارق في صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس، متقدمة على بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنكلترا.

وضم البرنامج الأخير للمباريات الدولية 53 مواجهة، وذلك قبل نحو شهرين على انطلاق كأس العالم قطر 2022 المقررة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتملك البرازيل 1841.3 نقطة، مقابل 1816.71 لبلجيكا التي هيمنت على الصدارة بين تشرين الأول/أكتوبر 2018 وآذار/مارس 2022، و1773.88 للأرجنتين بطلة كوبا أمريكا.

ولم تتغير لائحة الدول الخمس الأوائل عن تصنيف حزيران/يونيو الماضي. التغيير الوحيد بين العشرة الأوائل، شهد احتلال إيطاليا، بطلة أوروبا لكن غير المتأهلة إلى المونديال، المركز السادس بدلا من إسبانيا.

وستدخل البرازيل النهائيات بثوب متصدر التصنيف، وهي تسعى لتعزيز رقمها القياسي العالمي بستة ألقاب، علما أنها تفوقت أخيرا على غانا (3-0) وتونس (5-1) وديا.

ودخلت إيران نادي العشرين لتكون الأفضل آسيويا، أمام اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر (50) والسعودية (51).

أما إفريقيا، فتحتل السنغال المركز الأول (18)، أمام المغرب (22)، تونس (30)، نيجيريا (32) والجزائر (37).

- تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- البرازيل

2- بلجيكا

3- الأرجنتين

4- فرنسا

5- إنكلترا

6- إيطاليا (+1)

7- إسبانيا (-1)

8- هولندا

9- البرتغال

10- الدنمارك

فرانس24 / أ ف ب

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