مجلة فوربس تصنف كيليان مبابي لاعب كرة القدم الأعلى دخلا لهذا الموسم

كرة القدم

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في تصنيفها الذي نُشر الجمعة قالت مجلة "فوربس" إن نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي سيكون لاعب كرة القدم ذا الدخل الأعلى هذا الموسم، مع الأخذ بعين الاعتبار أجره مع ناديه ودخله من عقود الإعلانات. متفوقا بذلك وللمرة الأولى على زميله في النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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أوضحت مجلة "فوربس" الجمعة أنه من المتوقع أن يكسب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بطل العالم عام 2018 مع منتخب بلاده، 128 مليون دولار (131.1 مليون يورو)، قبل الضرائب ورسوم الوكلاء ليصبح بذلك لاعب كرة قدم الأعلى دخلا على الإطلاق لهذا الموسم، وفق المجلة المتخصصة.

وسيتقاضى مبابي الذي قرر في أيار/مايو الماضي تجديد عقده مع باريس سان جرمان إلى غاية العام 2025، بعد التفكير في الرحيل إلى ريال مدريد، خلال السنة المالية الحالية 2022/2023، قرابة 110 مليون دولار (112.66 مليون يورو) بين راتبه وجزء من مكافأة التوقيع، وفق تقديرات فوربس نقلا عن خبراء في هذا القطاع.

ويضاف إلى هذا المبلغ 18 مليون دولار (18.44 مليون يورو) من الدخل خارج الملعب من خلال شراكاته المختلفة (نايكي، ديور، هوبلو، أوكلي، بانيني، لعبة فيديو فيفا).

وللمرة الأولى منذ العام 2014، لن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميل مبابي في نادي باريس سان جرمان والثاني في هذه القائمة بـ120 مليون دولار (122.9 مليون يورو)، ولا منافسه الدائم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنكليزي) الثالث بـ100 مليون (102.42 مليون يورو)، من بين أغنى لاعبي كرة القدم في العالم.

وكان النجمان ميسي ورونالدو قد بلغا الثلاثين من العمر عندما تخطى كل منهما حاجز الدخل السنوي البالغ 100 مليون دولار لأول مرة عام 2018. لكن مبابي، بلغ هذا الرقم وهو في الثالثة والعشرين من عمره فقط.

ويمثل ثلاثي المقدمة لوحدهم أكثر من نصف إجمالي الدخل القياسي البالغ 652 مليون دولار (667.77 مليون يورو)، لأعلى عشرة رواتب في كرة القدم العالمية.

وكانت جمعت أعلى عشرة رواتب العام الماضي 585 مليون دولار (599.15 مليون يورو) ليبلغ ارتفاع إجمالي الدخل هذا العام نسبة 11 في المئة.

فرانس24/أ ف ب

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