بطولة إنكلترا: رونالدو يصل للهدف 700 على مستوى الأندية ويقود يونايتد للفوز على إيفرتون

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سجل مهاجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب جوديسون بارك في ليفربول شمال غرب إنجلترا في 9 أكتوبر 2022.

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو كبديل ومنح فريقه مانشستر يونايتد الفوز 2-1 على مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، ليرفع رصيده إلى 700 هدف على مستوى الأندية.

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سجل المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الـ700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي دافع عن ألوانها عندما منح فريقه مانشستر يونايتد التقدم على مضيفه إيفرتون 2-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل رونالدو بديلا في الدقيقة 29 عقب إصابة الجناح الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال، واحتاج إلى 14 دقيقة فقط لهز الشباك بتسديدة قوية من داخل المنطقة أسكنها مرمى جوردان بيكفورد إثر تمريرة من زميله السابق في ريال مدريد الإسباني الدولي البرازيلي كاسيميرو الذي لعب أساسيا للمرة الأولى منذ انضمامه الى صفوف "الشياطين الحمر" قادما من النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

والهدف هو الأول لرونالدو (37 عاما) في الدوري هذا الموسم، رافعا غلته إلى 144 هدفا بألوان مانشستر يونايتد الذي يدافع عن ألوانه للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية.=

وسجل الدون 450 هدفا مع ريال مدريد و101 هدفا مع يوفنتوس الإيطالي و5 أهداف مع فريق بداياته سبورتينغ البرتغالي. ويحمل رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية برصيد 117 هدفا.

وقال برونو فرنانديز لاعب يونايتد لمحطة "بي تي سبورت" التلفزيونية "من الصعب إحصاء عدد أهداف رونالدو لأنه في كل أسبوع يبدو أنه يحقق رقما قياسيا جديدا".

وأضاف "أنا سعيد جدا لأنه يعمل بجدية لتسجيل هذا الهدف. اليوم هو سجل الهدف وحققنا الفوز وهذا أهم شيء له وهو أن الفريق فاز".

تطور إيفرتون

وتطور أداء إيفرتون في الفترة الأخيرة وفاز في آخر جولتين بينما كان فاز قبلها انتصر مرة واحدة في 10 مباريات، ودخل اللقاء بثقة.

ويستمتع إيوبي بموسم قوي في وسط ملعب إيفرتون، حيث كان يلعب في السابق كجناح، وسجل هدفه الأول على الإطلاق من خارج منطقة الجزاء في الدوري الممتاز بعدما أطلق قذيفة هائلة.

لكن الأخطاء الدفاعية لا تزال تكلف إيفرتون الكثير حيث فقد إدريسا جاي الكرة لتصل إلى فرنانديز ثم مرر مارسيال إلى أنتوني ليدرك التعادل ببراعة.

وسدد كريستيان إريكسن لاعب يونايتد وزميله مارسيال لكن الحارس جوردان بيكفورد أنقذ مرماه.

وانفرد رونالدو من الجانب الأيسر وأطلق تسديدة أرضية قوية داخل الشباك.

وصنع يونايتد المزيد من الفرص لكنه أهدرها بواسطة إريكسن وراشفورد. وفي النهاية خرج الفريق الزائر بفوزه رقم 100 في الدوري الممتاز بعد أن يستقبل الهدف الأول، وهو رقم قياسي في المسابقة.

فرانس24/أ ف ب

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