تصفيات كأس أوروبا 2024: فرنسا وإيطاليا تنتظرهما مواجهات قوية وإسبانيا والبرتغال في مجموعتين متواضعتين

كرة القدم

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أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 عن مواجهات قوية، خاصة بين لإيطاليا وإنكلترا إضافة إلى هولندا وفرنسا، التي وقعت في مجموعة صعبة إلى حد ما مقارنة مع كل من إسبانيا والبرتغال، حيث كانت القرعة معهما متساهلة، ووضعتهما في مجموعتين متواضعتين. وستجري النسخة المقبلة من المنافسة في ألمانيا من 14 حزيران/يونيو الى 14 تموز/يوليو عام 2024.

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أجريت الأحد قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 التي سحبت في فرانكفورت الألمانية، والتي أوقعت كل من إيطاليا وإنجلترا في مجموعة واحدة. ولربما ستكون الفرصة سانحة أمام الإنكليز للثأر من خسارتهم أمام الإيطاليين بركلات الترجيح في نهائي كأس اوروبا 2021.

وكانت إيطاليا التي ستغيب عن النسخة المقبلة لمونديال قطر بعد أقل من شهرين، وغابت أيضا عن كأس العالم في روسيا أيضا عام 2018، خالفت التوقعات عندما بلغت نهائي كأس أوروبا 2021 ونجحت في التفوق على إنكلترا في النهائي في عقر دارها بملعب ويمبلي الشهير في لندن بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وللمفارقة، جاءت مقدونيا الشمالية التي ساهمت بعدم تأهل إيطاليا إلى المونديال المقبل بالفوز عليها 1-صفر في الملحق في عقر دارها في باليرمو في آذار/مارس الماضي في المجموعة ذاتها ايضا.

وقال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا: "كنت واثقا من أن تجمعنا القرعة بمنتخبي إنكلترا أو فرنسا. على الرغم من ذلك، أعتقد أن الأمور في متناولنا". وأضاف "لن تكون المباريات سهلة بطبيعة الحال، لكن الأجمل بينها ستكون المواجهة ضد إنكلترا".

وعن المجموعة التي جاء فيه الديوك، علق مدرب فرنسا ديدييه ديشان على القرعة بقوله: "إنها مجموعة قوية وذات نوعية. يتعين علينا الفوز وأن نكون أفضل من منافسينا".

القرعة كانت رؤوفة مع إسبانيا والبرتغال

في المقابل، جاءت إسبانيا بطلة أوروبا 3 مرات (رقم قياسي بالتساوي مع ألمانيا) في مجموعة في متناولها، لأنها ضمت منتخبات من الصف الثاني وهو إسكتلندا والنروج وجورجيا وقبرص.

ورأفت القرعة أيضا بالمنتخب البرتغالي حامل اللقب القاري عام 2016، بعد أن جاء في مجموعة متواضعة إلى جانب البوسنة وإيسلندا ولوكسمبورغ وسلوفاكيا وليشتنشتاين.

وتقام النهائيات القارية في 10 مدن ألمانية من 14 حزيران/يونيو الى 14 تموز/يوليو عام 2024 على أن يحتضن ملعب اليانز أرينا في ميونيخ المباراة الافتتاحية، وملعب برلين الأولمبي المباراة النهائية.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة لينضم إلى ألمانيا الدولة المضيفة، على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأخيرة عبر الملحق.

وتنطلق التصفيات في 23 آذار/مارس عام 2023 وتنتهي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته على أن يقام الملحق في الفترة من 21 إلى 26 آذار/مارس عام 2024.

يذكر أن المنتخب الروسي لن يشارك في التصفيات بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي للعبة استبعاده بسبب غزو بلاده لأوكرانيا.

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وهنا المجموعات العشر:

-المجموعة الأولى: إسبانيا، أسكتلندا، النروج، جورجيا، قبرص

-المجموعة الثانية: هولندا، فرنسا، جمهورية ايرلندا، اليونان، جبل طارق

- المجموعة الثالثة: إيطاليا، إنكلترا، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، مالطا

- المجموعة الرابعة: كرواتيا، ويلز، أرمينيا، تركيا، لاتفيا

- المجموعة الخامسة: بولندا، تشيكيا، ألبانيا، جزر فارو، مولدوفا

-المجموعة السادسة: بلجيكا، النمسا، السويد، أذربيجان، أستونيا

- المجموعة السابعة: المجر، صربيا، مونتينيغرو، بلغاريا، ليتوانيا

- المجموعة الثامنة: الدنمارك، فنلندا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، إيرلندا الشمالية، سان مارينو

- المجموعة التاسعة: سويسرا، إسرائيل، رومانيا، كوسوفو، بيلاروسيا، أندورا

- المجموعة العاشرة: البرتغال، البوسنة، إيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، ليشتنشتاين

فرانس24/ أ ف ب

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