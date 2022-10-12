دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى ثمن النهائي ويوفنتوس يواصل الغرق

كرة القدم

بلغ ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنكليزي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادلين صعبين أمام شاختار دونيتسك وكوبنهاغن تواليا. فيما بات موقف عملاق إيطاليا يوفنتوس صعبا للغاية بعد خسارته في إسرائيل أمام مكابي حيفا صفر-2. وجدد تشلسي الإنكليزي فوزه على مضيفه ميلان الإيطالي الذي لعب غالبية المباراة بعشرة لاعبين.

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حصد ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي بطاقة تأهلهما إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادلين صعبين.

في العاصمة البولندية وارسو حيث يخوض شاختار دونيتسك الأوكراني مبارياته المحلية بسبب الغزو الروسي لبلاده، حسم ريال تأهله عن المجموعة السادسة بتعادل قاتل 1-1 بفضل الألماني أنتونيو روديغر.

وبدا ريال في طريقه للهزيمة الأولى في جميع المسابقات منذ 8 أيار/مايو الماضي، وذلك بتخلفه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يهديه روديغر التعادل والتأهل بكرة رأسية أصيب على إثرها، رافعا رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ الألماني الفائز على مضيفه سلتيك الإسكتلندي 2-صفر بهدفي تيمو فيرنر (75) والسويدي إميل فورسبرغ (84)، وخمس أمام شاختار.

وكان الفريق الملكي بحاجة إلى التعادل لضمان تأهله لكنه عانى الأمرين وكان قريبا من الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، بتخلفه في الثواني الأولى من الشوط الثاني برأسية لأولكسندر زوبكوف (46) وحتى الثواني الأخيرة من اللقاء.

مانشستر سيتي يتعادل ويتأهل

وبغياب هدافه النرويجي إرلينغ هالاند من أجل بعض الراحة، حسم مانشستر سيتي تأهله رغم تعادله السلبي مع مضيفه كوبنهاغن في لقاء أكمله بعشرة لاعبين لمدة ساعة بعد طرد الإسباني سيرخيو غوميس وأهدر فيه ركلة جزاء عبر الجزائري رياض محرز، وذلك بفضل تعادل بوروسيا دورتموند الالماني 1-1 مع ضيفه إشبيلية الإسباني في المجموعة السابعة.

ورفع سيتي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة وضمن بالتالي أحد المركزين الأولين المؤهلين بعد أن بات في رصيد دورتموند سبع نقاط مقابل اثنتين لكل من إشبيلية وكوبنهاغن.

يوفنتوس يغرق

وفي المجموعة الثامنة، وجه مكابي حيفا لضيفه يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليغري ضربة شبه قاضية بفوزه على عملاق تورينو 2-صفر، فيما اكتفى باريس سان جرمان الفرنسي بتعادل جديد أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي 1-1 ما أرجأ تأهل أحدهما إلى ثمن النهائي.

وبفضل هدفين في الشوط الأول لعمر أتزيلي (7 و42)، حقق مكابي فوزه الأول في دور المجموعات منذ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 وعَقّد كثيرا مهمة يوفنتوس الذي اكتفى حتى الآن بفوز يتيم كان في الجولة السابقة على الفريق الإسرائيلي بالذات 3-1.

وخسارة الثلاثاء في حيفا التي جمدت رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط قبل رحلته إلى البرتغال في 25 الحالي، ستزيد النقمة على أليغري الذي تلقى ضربة مزدوجة بخسارة جهود نجمه الجديد الأرجنتيني أنخل دي ماريا مرة أخرى بسبب إصابة عضلية تعرض لها في الشوط الأول.

تعادل جديد لباريس سان جرمان

وفي باريس، وبغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة خفيفة وفي ظل الأجواء المشحونة بعض الشيء نتيجة تذمر كيليان مبابي من إشراكه كرأس حربة، اكتفى سان جرمان بنقطة الـ1-1 مع بنفيكا، ليخرج متعادلا للمباراة الثالثة تواليا، بعد لقاء الذهاب بين الفريقين (1-1) ومباراة الدوري المحلي ضد رينس (صفر-صفر).

وعجز سان جرمان أو بنفيكا بالتالي عن حسم تأهلهما، رافعين رصيديهما إلى 8 نقاط في المركزين الأول والثاني تواليا، بفارق 5 عن كل من يوفنتوس ومكابي حيفا.

ولم يقدم الفريقان شيئا يذكر حتى الدقيقة 39 حين افتتح باريس سان جرمان التسجيل من ركلة جزاء انتزعها الإسباني خوان برنات من أنتونيو سيلفا وانبرى لها مبابي بنجاح، مسجلا هدفه الحادي والثلاثين في دوري الأبطال بقميص باريس سان جرمان، ما سمح في الانفراد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الأوروغوياني إدينسون كافاني.

ولكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل من ركلة جزاء أيضا تسبب بها لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي بإسقاطه رافا سيلفا في المنطقة المحرمة، فانبرى لها جواو ماريو بنجاح (62).

تشلسي يجدد تفوقه على ميلان

وفي المجموعة الخامسة، جدد تشلسي الإنكليزي فوزه على مضيفه ميلان الإيطالي الذي لعب غالبية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع السابق للنادي اللندني فيكايو توموري في الدقيقة 18، وتفوق عليه 2-صفر بعد أن اكتسحه بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي.

سجل هدفي المباراة الإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء (21) والغابوي بيار-إيميريك أوباميانغ (34).

ورفع النادي اللندني رصيده إلى 7 نقاط مقابل 6 لريد سالزبورغ النمساوي وأربع لدينامو زغرب اللذين تعادلا 1-1 في كرواتيا، وأربع لميلان.

فرانس24/أ ف ب

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