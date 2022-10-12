مرسيليا يقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا وبرشلونة يحتفظ بأمل ضعيف بعد تعادله مع إنتر

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فرحة فريق مرسيليا بعد هدف الكسيس سانشيز ضد سبورتنج البرتغال 12 تشرين الأول/ اكتوبر 2022

عزز أولمبيك مرسيليا الفرنسي فرصته في بلوغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على تسعة لاعبين من مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، الأربعاء، فيما احتفظ برشلونة الإسباني بأمل ضئيل في بلوغ الدور ثمن النهائي بتعادله المثير مع ضيفه إنتر الإيطالي 3-3.

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حقق فريق أولمبيك مارسيليا الفوز على حساب سبورتنج بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة مثيرة طرد فيها لاعبين من الفريق البرتغالي.

وسجل ماتيو الجندوزي وأليكسيس سانشيز قبل الاستراحة في مرمى سبورتنج، الذي لعب بعشرة لاعبين أمام الفريق البرتغالي في استاد فيلودروم الأسبوع الماضي عندما خسر 4-1.

وفقد سبورتنج اليوم ريكاردو إسجايو وبيدرو جونسلفيس بعد طردهما بواقع لاعب في كل شوط.

وارتقى أولمبيك مرسيليا للمركز الثاني في المجموعة الثانية بست نقاط متأخرا بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير الذي تغلب على أينتراخت فرانكفورت 3-2.

ويحتل سبورتنج المركز الثالث بست نقاط أيضا بفارق نقطتين عن اينتراخت.

وتقدم مرسيليا في الدقيقة 20 عندما سجل الجندوزي عبر ركلة جزاء بعد اصطدام إسجايو، الذي حصل على الإنذار الثاني في هذه الواقعة، بأمين حارث.

وبعد عشر دقائق أرسل حارث تمريرة عرضية قابلها سانشيز وحولها إلى المرمى من مدى قريب ليضاعف النتيجة..

وانتهت المباراة تقريبا عندما حصل جونسلفيس على إنذارين في غضون دقيقتين وتم طرده في الدقيقة 60.

برشلونة والأمل الضعيف

وفي الأثناء، احتفظ برشلونة الإسباني بأمل ضئيل في بلوغ الدور ثمن النهائي بتعادله المثير مع ضيفه إنتر الايطالي 3-3 الاربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

ورفع إنتر رصيده إلى 7 نقاط مقابل 4 فقط لبرشلونة، ويحتاج الأول إلى فوز في مباراتيه الأخيرتين ضد فيكتوريا بلزن التشيكي على أرضه وبايرن ميونيخ الالماني خارج ملعبه ليضمن التأهل حتى لو فاز برشلونة بمباراتيه وذلك لأنه يتفوق عليه في المواجهتين المباشرتين بعد فوزه عليه 1-صفر في الجولة الثالثة الثلاثاء الماضي.

واستمر غياب مهاجم إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو، فلعب الثنائي المخضرم البوسني ادين دجيكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس في خط المقدمة.

وبدأ برشلونة المباراة مهاجما لأن لا بديل له عن الفوز لقلب الأمور في صالحه وانقذ صانع ألعاب إنتر الأرميني هنريخ مخيتاريان مرماه من هدف أكيد عندما شتت كرة رأسية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي من على خط المرمى (7).

وكاد إنتر يفتتح التسجيل عندما استغل دجيكو ركلة حرة مباشرة وسدد الكرة باتجاه المرمى لكن العارضة أنقذت الموقف وارتدت باتجاه الهولندي دانزل دامفريس الذي لم يحسن التسديد (16).

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل عندما مرر سيرجي روبرتو كرة عرضية داخل المنطقة تابعها الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه من مسافة قصيرة داخل الشباك (40).

وفي مطلع الشوط الثاني، انسل نيكولو باريلا من وراء دفاع برشلونة مستغلا تمريرة أمامية لأليساندرو باستوني سددها في سقف الشبكة مدركا التعادل (50).

وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف أكيد للسلوفاكي ميلان شكرينيار (55).

واستغل إنتر هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة إلى مارتينيس من الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو فهيأها لنفسه على صدره ببراعة وتخلص من رقابة اريك غارسيا قبل أن يسددها قوية زاحفة ارتطمت بالقائمين وتهادت داخل الشباك (63).

ونجح ليفاندوفسكي في إدراك التعادل عندما ارتدت الكرة داخل المنطقة من أحد مدافعي إنتر فأعادها داخل الشباك (82).

ورمى الفريق الكاتالوني بكل ثقله للخروج بنقاط المباراة الثلاث لكن إنتر فاجأه بهجمة مرتدة سريعة أنهاها الألماني روبن غوزنس في الشباك (89).

وأبى برشلونة الخروج بالخسارة واحتفظ بأمله الضعيف عندما ارتقى ليفاندوفسكي بشكل رائع لكرة برأسه وأسكنها الشباك (90+2).

فرانس24/ أ ف ب

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