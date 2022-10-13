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تقرير لصحيفة "ميديابارت" يكشف استهداف باريس سان جرمان لنجمه مبابي على منصات التواصل الاجتماعي

01:30 نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي خلال حفل توزيع جوائز أفضل اللاعبين في باريس في 15 أيار/مايو 2022 © أ ف ب/أرشيف

كشفت صحيفة "ميديابارت" الفرنسية الاستقصائية أن نادي باريس سان جرمان قد استعان بمراكز ضغط إلكترونية تعتمد آلاف الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة من تسول له نفسه المس بمصالح النادي. والمفاجأة الصادمة في تقرير الصحيفة، هي أن نجم النادي كيليان مبابي كان ضمن قائمة المستهدفين عام 2019، الأمر الذي زاد من هوة الخلاف بين مبابي وإدارة الفريق، وربما شكل ذريعة للنجم الفرنسي من أجل فسخ عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.