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تقرير لصحيفة "ميديابارت" يكشف استهداف باريس سان جرمان لنجمه مبابي على منصات التواصل الاجتماعي

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نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي خلال حفل توزيع جوائز أفضل اللاعبين في باريس في 15 أيار/مايو 2022
نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي خلال حفل توزيع جوائز أفضل اللاعبين في باريس في 15 أيار/مايو 2022 © أ ف ب/أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: طارق عرار

كشفت صحيفة "ميديابارت" الفرنسية الاستقصائية أن نادي باريس سان جرمان قد استعان بمراكز ضغط إلكترونية تعتمد آلاف الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة من تسول له نفسه المس بمصالح النادي. والمفاجأة الصادمة في تقرير الصحيفة، هي أن نجم النادي كيليان مبابي كان ضمن قائمة المستهدفين عام 2019، الأمر الذي زاد من هوة الخلاف بين مبابي وإدارة الفريق، وربما شكل ذريعة للنجم الفرنسي من أجل فسخ عقده مع نادي العاصمة الفرنسية. 