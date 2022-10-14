طرح الكرة التي سجل بها مارادونا هدف "يد الله" في مونديال 1986 في مزاد علني

كرة القدم

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ستطرح في مزاد علني نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري الكرة التي سجل بها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا هدفه الأول في المباراة الشهيرة التي أحرز خلالها هدفين في مرمى إنكلترا في ربع نهائي مونديال 1986، ووصفه بأنه أحرزه "قليلا بيد الله". وتعود ملكية الكرة لحكم المباراة آنذاك التونسي علي بن ناصر ومن المتوقع أن تباع بمبلغ 3.4 مليون دولار.

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سيتم بيع الكرة التي استخدمها النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا ليسجل هدفه المثير للجدل والذي أطلق عليه تسمية "يد الله" ضد إنكلترا في مونديال المكسيك عام 1986، في مزاد علني وقد تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه استرليني.

ستبدأ المزايدات في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن يمكن للمشترين المحتملين التسجيل عبر الإنترنت اعتبارا من 28 من الشهر الحالي حسبما أفاد موقع غراهام باد للمزادات في لندن، مضيفًا أنه يتوقع بيع الكرة مقابل 2.5 إلى 3 ملايين جنيه (قرابة 3.4 مليون دولار).

وقال باد رئيس دار المزادات في بيان: "مع التاريخ المحيط بهذه الكرة، نتوقع أن تحظى بشعبية كبيرة عندما تُطرح في المزاد".

وشهدت مباراة ربع النهائي عام 1986 بين الأرجنتين وإنكلترا تصعيدا حادا بسبب التوترات السياسية التي أعقبت حرب "فوكلاند"، وحسمت بهدفين متناقضين سجلهما الراحل مارادونا.

في المرة الأولى، دخل مارادونا منطقة الجزاء وارتقى مع حارس إنكلترا آنذاك بيتر شيلتون وضرب الكرة في الشباك.

واعترف مارادونا لاحقا بأنه سجل الهدف "قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الله". وجاء الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط عندما تجاوز مارادونا خمسة مدافعين إنكليز وشيلتون ليسجل "هدف القرن" بحسب استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2002.

وفازت الأرجنتين في هذه مباراة 2-1 بعد أن احتسب الحكم التونسي علي بن ناصر هدف مارادونا الجدلي ليواصل منتخب بلاده مشواره نحو النهائي عندما تغلب على ألمانيا الغربية 3-2 ليتوج بلقبه العالمي الثاني بعد عام 1978 على أرضه.

وقال بن ناصر، صاحب الكرة :"هذه الكرة جزء من تاريخ كرة القدم العالمي، يبدو أنه الوقت المناسب لمشاركتها مع العالم".

وفي أيار/مايو، بيع القميص الذي ارتداه مارادونا في تلك المباراة بحوالي 9.3 مليون دولار، أي أكثر من ضعف القيمة التي تنبأت بها دار سوذبيز للمزادات. ولكن تم تجاوز رقم البيع القياسي للتذكارات الرياضية التي تم ارتداؤها في الملعب في أيلول/سبتمبر عندما بيع قميص أسطورة كرة السلة مايكل جوردان في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين عام 1998 مقابل 10.1 مليون دولار.

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا بسبب قصور في القلب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

فرانس24/ أ ف ب

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