منافسة محتدمة بين بنزيمة وليفاندوفسكي قبل يوم واحد من الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

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مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي يتنافس مع مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ في ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد في 1 مايو 2018.

تشهد مباراة الكلاسيكو المرتقبة الأحد بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة مواجهة محتدمة بين نجمين يسعيان لتأكيد حضورها المتميز خلال الموسم الكروي الحالي، إذ يطمح كل من كريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفسكي لإثبات أحقيتهما بنيل الكرة الذهبية، وإن كان مهاجم الفريق الملكي الأوفر حظا. ويرتقب أن يمنح الفوز في المباراة المقبلة صاحبه دفعة معنوية قبيل انطلاق منافسات كأس العالم في قطر الشهر المقبل، حيث يشارك بنزيمة في حملة دفاع فرنسا عن لقبها، فيما يستعد ليفاندوفسكي لمقابلة أسطورة برشلونة ميسي في دور المجموعات.

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يطمح كل من نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيمة وهداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي لتقديم مباراة مميزة خلال كلاسيكو الأحد بين الغريمين التقليدين، وذلك يوما واحدا قبل تنافسها على نيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم: جوهرتان هجوميتان ستتبارزان الأحد في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على صدارة الليغا.

بعد انكفاء الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، يتنافس على لقب الكرة الذهبية بنزيمة الأوفر حظا وليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونيخ الألماني بعد فترة ذهبية في بافاريا.

سيشكلان رأسي الحربة في مواجهة تحظى بأكبر متابعة عالمية على صعيد الأندية، مع توقع نحو 650 مليون مشاهد.

فقد الكلاسيكو البعض من بريقه بعد رحيل ميسي ورونالدو والنكسات المالية لبرشلونة، لكن الفوز الرباعي الكبير لبرشلونة الموسم الماضي على أرض ريال مدريد، في ظل غياب بنزيمة، أعاد الاهتمام لقمة العملاقين.

"سنشاهد بنزيمة الاعتيادي"

بعد غيابه نحو شهر في أيلول/سبتمبر بسبب إصابة بفخذه الأيمن ضد سلتيك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا، أراح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنزيمة في المباراة المحلية ضد خيتافي نهاية الأسبوع الماضي.

أكد المحنك أنشيلوتي في مؤتمر صحافي السبت "شعرت بأنه جيد هذا الأسبوع (...) أنا مقتنع بأننا سنشاهد غدا كريم الاعتيادي" في المباراة الـ 250ضمن الكلاسيكو.

صام المهاجم المخضرم عن التسجيل ضد شاختار دانييتسك الأوكراني الثلاثاء في وارسو ضمن دوري الأبطال، ولم يدرك الشباك منذ ثنائيته على أرض إسبانيول في الـ 28 آب/أغسطس.

كان المهاجم البالغ 34 عاما قد أنهى الموسم الماضي في صدارة الهدافين الذين بلغ عددهم 27، ووصافة الممّرين الحاسمين الـ 12، ما وضعه في موقع مميز لإحراز جائزة الكرة الذهبية المرموقة، خصوصا في ظل إحراز ريال لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.

قال ليفاندوفسكي مازحا "إذا لم يلغوها، سينالها على الأرجح"، في إشارة إلى الغاء جائزة 2020 التي كانت قريبة منه، بسبب تداعيات كورونا، وحلوله ثانيا العام الماضي وراء ميسي.

بداية مميزة لليفاندوفسكي

في المقابل، حقق ليفاندوفسكي البالغ من العمر الـ 34 عاما، القادم من بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو، بداية مميزة متأقلما بسرعة مع الأجواء الكاتالونية.

بعد 12 مباراة في مختلف المسابقات، سجل أفضل هداف أوروبي مرتين، 14 هدفا وتمريرتين حاسمتين، متخطيا أفضل هداف لبرشلونة في كامل الموسم الماضي (الهولندي ممفيس ديباي والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ، 13 هدفا).

ورغم ثنائيته في نهاية المباراة مع إنتر، إلا انها لم تكن كافية لانتزاع الفوز غذ اكتفى الفريقان بالتعادل 3-3، ما يعني أن برشلونة يقف للموسم الثاني تواليا على باب توديع دور المجموعات في المسابقة القارية الأولى.

ولطرد الشكوك، يتعين على المدرب تشافي إعادة النظر في دفاعه الهش، خصوصا بعد إعلانه السبت جهوزية الفرنسي جول كونديه العائد من الإصابة بنسبة "100%".

وعاد هكتور بيليرين إلى التمارين مع الكرة، لكن مشاركته ليست مؤكدة. ويغيب عن برشلونة مدافعاه الدنماركي كريستيان كريستنسن والأوروغوياني رونالد أراوخو، فيما عاد الهولندي ديباي أخيرا إلى التمارين.

من جهة ريال، يغيب الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا لعدم تعافيه من إصابة في العصب الوركي.

لمن ستكون الغلبة، لبنزيمة أم ليفاندوفسكي؟ فوز سيمنح صاحبه دفعة معنوية على أبواب كأس العالم في قطر الشهر المقبل، حيث يشارك بنزيمة في حملة دفاع فرنسا عن لقبها، فيما يستعد ليفاندوفسكي لمقابلة أسطورة برشلونة ميسي في دور المجموعات.

فرانس24/ أ ف ب

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